Tfa Sostegno X ciclo, chi non deve fare le prove? Facciamo chiarezza

Giovedì 26 giugno è stato pubblicato il decreto ministeriale che autorizza l’avvio dei percorsi relativi al TFA sostegno X ciclo per l’anno accademico 2024/2025. Si tratta dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Accedono direttamente alle prove

Sono ammessi, in soprannumero, direttamente al percorso TFA sostegno i docenti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

Abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

Siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; Siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026.

I corsi di preparazione

Frequenza obbligatoria e termine dei corsi

I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026. È prevista una tolleranza massima del 20% di assenze per ciascun insegnamento teorico, ma frequenza obbligatoria integrale per quanto riguarda i tirocini e i laboratori. Gli Atenei disciplineranno i dettagli organizzativi con propri bandi.

Requisiti scuola dell’infanzia e primaria

Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

• Abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

• Diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Requisiti scuola secondaria di primo e secondo grado

Fermo restante che le procedure sono distinte tra il primo e il secondo grado, possono partecipare i docenti in possesso:

• Dell’abilitazione sulla classe di concorso;

• Della laurea magistrale;

• Diploma ITP (Insegnamento Tecnico-Pratico).