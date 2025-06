TFA Sostegno X ciclo, bandi delle Università: dove saranno pubblicati? [IN AGGIORNAMENTO]

In attesa del decreto ministeriale relativo all’attivazione del X ciclo del TFA sostegno, gli Atenei stanno già predisponendo le pagine all’interno delle quali saranno pubblicati i bandi e ogni ulteriore informazione.

Abbiamo predisposto di seguito un elenco degli Atenei che presumibilmente dovrebbero attivare i percorsi, con il link alle pagine riguardanti la specializzazione su sostegno. Solo in alcuni casi è già attiva la pagina riferita specificatamente al X ciclo.

Ovviamente aggiorneremo questa notizia appena ci sarà l’elenco delle Università autorizzate ad attivare i percorsi.

Le pagine delle Università

ABRUZZO

Università dell’Aquila

BASILICATA

Università della Basilicata-Potenza

CALABRIA

Università della Calabria

Università Mediterranea di Reggio Calabria

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa

Università di Salerno

EMILIA-ROMAGNA

Università di Modena

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine

LAZIO

Università di Roma – Unint

Lumsa

Università di Roma Tre pagina X ciclo in aggiornamento

Università Europea di Roma

Tuscia

LIGURIA

Università di Genova

LOMBARDIA

Università di Bergamo

Università di Milano Bicocca

MARCHE

Università di Macerata pagina X ciclo in aggiornamento

Università di Urbino pagina X ciclo in aggiornamento

MOLISE

Università degli studi del Molise pagina X ciclo in aggiornamento

PIEMONTE

Università di Torino

PUGLIA

Università di Bari

Università di Foggia

Università del Salento

SARDEGNA

Università di Cagliari

Università di Sassari pagina X ciclo in aggiornamento

SICILIA

Università di Catania

Università di Kore – Enna

Università di Messina

Università di Palermo – pagina X ciclo in aggiornamento – ammissione in soprannumero al X ciclo dei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno – scadenza 8/07/2025 ore 23:59 AVVISO

TOSCANA

Università di Firenze

Università di Pisa

TRENTINO ALTO ALDIGE

Università di Trento

UMBRIA

Università di Perugia

VENETO

Università di Verona

Università di Padova