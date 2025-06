Tfa sostegno X ciclo: quando si potrà presentare domanda? Tempi strettissimi in vista delle prove di luglio

Dopo molta attesa il Ministero Università e Ricerca ha pubblicato il bando per l’avvio dei percorsi di specializzazione per docenti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, il cd. TFA sostegno.

Il X ciclo è ufficialmente partito con il decreto ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025, che ha definito le date in cui dovranno svolgersi le preselettive.

Quando si svolgeranno i test preselettivi?

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 15 luglio 2025 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 16 luglio 2025 prove scuola primaria;

mattina del 17 luglio 2025 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 18 luglio 2025 prove scuola secondaria II grado.

I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026.

Quando si potrà presentare domanda?

Dopo la pubblicazione di questo attesissimo decreto, le Università autorizzate dovranno pubblicare i loro bandi con le specifiche modalità di iscrizione.

Le tempistiche sia per gli Atenei, sia per gli interessati a frequentare i corsi, sono molto ristrette. Presumibilmente i bandi, che con molta probabilità le Università avranno già predisposto, saranno pubblicati nei prosismi giorni. Le scadenze saranno sicuramente imminenti, dato che manca poco più di due settimane allo svolgimento delle preselettive.

E’ quindi necessario prendere visione dei siti delle singole Università per verificare la pubblicazione dei bandi.

Un primo elenco è disponibile a questa notizia che aggiorneremo in questi giorni.