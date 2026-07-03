TFA sostegno XI ciclo, gli ultimi bandi pubblicati dalle Università [AGGIORNAMENTO]

Con la firma del decreto n. 926 del 26 giugno 2026 da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, prende ufficialmente il via l’XI ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il provvedimento mira a contrastare la diffusa carenza di docenti specializzati nelle scuole italiane, autorizzando l’attivazione di percorsi formativi per ogni ordine e grado di istruzione.

I numeri del nuovo ciclo

Per l’anno accademico 2025/2026, il Ministero ha messo a disposizione un totale di 30.241 posti, distribuiti su base regionale in linea con il fabbisogno rilevato dal Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione.

I posti sono così ripartiti tra i vari gradi:

scuola dell’infanzia: 4.553

scuola primaria: 11.698

scuola secondaria di I grado: 4.842

scuola secondaria di II grado: 9.148

Il calendario delle prove d’accesso

Gli aspiranti docenti di sostegno dovranno affrontare una selezione articolata in un test preselettivo, prove scritte o pratiche e un colloquio orale. Le date dei test preselettivi sono state fissate per la metà di luglio 2026, secondo il seguente calendario:

14 luglio 2026 : prove per la scuola dell’infanzia;

: prove per la scuola dell’infanzia; 15 luglio 2026 : prove per la scuola primaria;

: prove per la scuola primaria; 16 luglio 2026 : prove per la scuola secondaria di I grado;

: prove per la scuola secondaria di I grado; 17 luglio 2026: prove per la scuola secondaria di II grado.

I percorsi formativi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2027.

Le Università e i posti

In base all’allegato A al Decreto Ministeriale n. 926 del 26 giugno 2026, l’offerta formativa è distribuita tra le diverse università italiane.

L’analisi dei dati evidenzia una distribuzione geografica fortemente sbilanciata, con alcune regioni che concentrano migliaia di posti e altre che offrono opportunità sensibilmente più limitate.

I bandi delle Università

ABRUZZO

Università degli studi L’Aquila – PAGINA – BANDO – iscrizioni entro le ore 13 del 12 luglio 2026

Università degli Studi Chieti-Pescara “Gabriele D’Annunzio” – BANDO – iscrizioni entro le ore 10 del 10 luglio 2026 – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 2.744

Università degli Studi di Teramo – PAGINA – BANDO – iscrizioni entro il 9 luglio 2026 – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 2.700

BASILICATA

Università degli Studi della Basilicata – PAGINA – BANDO – Le domande devono essere presentate a partire dal 2 luglio 2026 ed entro le ore 13:00 del 10 luglio 2026.

CALABRIA

Università della Calabria – Cosenza – PAGINA – BANDO – iscrizioni dal 30/06/26 entro le ore 12.00 del 10/07/2026 – quota di partecipazione 135,75 €

Università per Stranieri “Dante Alighieri” – PAGINA

Università degli studi di Reggio Calabria “Mediterranea” – PAGINA – BANDO – Scadenza per la presentazione della domanda 9 luglio 2026

Università degli studi di Catanzaro “Magna Grecia” – BANDO – iscrizioni entro il 10 luglio 2026

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – PAGINA – BANDO – Iscrizioni a partire dal 30 giugno 2026 e non oltre le 12:00 del 9 luglio 2026 – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 4.100

Università degli studi di Salerno – PAGINA – BANDO – È possibile iscriversi alla selezione dalle ore 19.00 del 1° luglio 2026 alle ore 16.00 del 10 luglio 2026 – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.500

EMILIA ROMAGNA

Università degli studi di Bologna – PAGINA – BANDO – Candidature alla selezione: dal 3 luglio 2026 (ore 12) al 13 luglio 2026 (entro le ore 12)

Università degli studi di Ferrara – PAGINA – BANDO – Le iscrizioni sono aperte dal 3 luglio 2026 fino alle ore 12:00 del 10 luglio 2026.

Università degli studi di Modena – Reggio Emilia – BANDO – iscrizioni dalle ore 9.30 del 2/07/2026 alle ore 13.30 del 10/07/2026 – quota di partecipazione € 100 – tassa di iscrizione € 3.000

Università degli studi di Parma – BANDO – Domanda di ammissione: dal 3 luglio al 10 luglio 2026

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università degli studi di Udine – BANDO – La domanda di iscrizione alla selezione va presentata a partire dalle ore 16:00:00 del 1° luglio 2026 alle ore 17:00 del 06 luglio 2026.

Università degli Studi di Trieste – PAGINA – BANDO – Le iscrizioni per i candidati ordinari sono attive dalle ore 13.00 di lunedì 6 luglio 2026 entro il termine perentorio delle ore 13.00 di venerdì 10 luglio 2026.

LAZIO

Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale – PAGINA – BANDO – Domanda di ammissione per gli ordinari: dal 30/06/2026 alle ore 23:59 dell’8/07/2026 – Domanda di immatricolazione per i sovrannumerari dal 30/06/2026 alle ore 23:59 del 31/07/2026

Università studi internazionali di Roma-UNINT

Università “Campus Biomedico” di Roma – PAGINA – Scadenza per la presentazione delle domande: 10 luglio 2026, ore 12:00 – contributo di partecipazione 100 euro – tassa di iscrizione 3.200 euro

Libera Università Maria SS. Assunta LUMSA – PAGINA – BANDO Sedi di Taranto e Roma – Iscrizioni entro le ore 13 del 10 luglio 2026 – contributo di partecipazione 150 euro – tassa di iscrizione 3.200 euro

Università degli studi di Roma Tre – PAGINA – BANDO – Le procedure di iscrizione alla prova di ammissione avranno inizio alle ore 12,00 del 1 luglio 2026 e termineranno alle ore 12.00 del 10 luglio 2026.

Università Europea di Roma – PAGINA – BANDO – Per partecipare al concorso, il candidato dovrà effettuare, a pena di esclusione, l’iscrizione al test preselettivo, a partire dalle ore 14 del giorno 1 luglio 2026 ed entro e non oltre le seguenti scadenze: Scuola secondaria di II grado: ore 10:00 del 15/07/2026, Scuola dell’infanzia: ore 10:00 del 10/07/2026, Scuola primaria: ore 10:00 del 13/07/2026.

Università degli studi di Roma “Foro Italico” Roma 4 – PAGINA – BANDO – Apertura iscrizioni: 01/07/2026 ore 09:00 – Chiusura iscrizioni (scadenza del Bando): 13/07/2026 ore 12:00

Link Campus University – PAGINA – BANDO sede di Roma – BANDO sede Città di Castello (PG) – BANDO sede di Novedrate (CO) – Iscrizioni entro le ore 12 dell’1/07/2026 scuola dell’infanzia e scuola primaria. entro le ore 12 del 3/07/2026 scuola secondaria di I e II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.200

Saint Camillus International University – PAGINA – BANDI – Sedi di Roma, Cefalù e Venezia-Mestre – Iscrizioni entro le ore 14 del 30/06/2026

Università degli studi di Roma Tor Vergata – PAGINA – BANDO – La procedura di iscrizione rimarrà aperta dalle ore 16.00 del 03 luglio 2026 alle ore 23.59 del 13 luglio 2026.

Università degli studi della Tuscia (Viterbo e Rieti) – PAGINA – BANDO – Le iscrizioni saranno attive dalle ore 12:00 del 30 giugno 2026 e fino: alle ore 15:00 del 10 luglio 2026 per la scuola dell’Infanzia; alle ore 12:00 del 13 luglio 2026 per la scuola primaria; alle ore 12:00 del 14 luglio 2026 per la scuola secondaria di II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.200

LIGURIA

Università degli studi di Genova – BANDO – La domanda di ammissione deve essere effettuata entro le ore 12:00 del 10 luglio 2026

LOMBARDIA

Università degli studi di Milano Bicocca – PAGINA – BANDO – Iscrizioni dalle ore 12 del 2/07/2026 alle ore 12 del 9/07/2026 – quota di partecipazione € 100 – tassa di iscrizione € 3.000

Università Cattolica del Sacro Cuore – PAGINA – BANDO – Iscrizioni entro le ore 12 dell’8 luglio 2026

Università degli Studi di Varese “Insubria” – PAGINA – BANDO – Iscrizioni entro le ore 14 del 10 luglio 2026

Link Campus University – PAGINA – BANDO sede di Roma – BANDO sede Città di Castello (PG) – BANDO sede di Novedrate (CO) – Iscrizioni entro le ore 12 dell’1/07/2026 scuola dell’infanzia e scuola primaria. entro le ore 12 del 3/07/2026 scuola secondaria di I e II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.200

Università degli studi di Bergamo – PAGINA – BANDO – Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 6 luglio fino a venerdì 10 luglio, ore 12:00.

MARCHE

Università degli studi di Macerata – PAGINA – BANDO – Termini di presentazione delle domande: ore 10 dell’8 luglio 2026

Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” – PAGINA – BANDO – Scadenza domande: 9 luglio 2026, ore 12.00

MOLISE

Università degli Studi del Molise – BANDO – La procedura di iscrizione on line è attiva dal giorno 01 luglio 2026 e si chiude inderogabilmente alle ore 12.00 del giorno 9 Luglio 2026“.

PIEMONTE

Università degli studi di Torino – PAGINA – BANDO – La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata on-line nel periodo da giovedì 2 luglio 2026 ore 12:00 a mercoledì 8 luglio 2026 ore 15:00.

PUGLIA

Università degli studi di Bari – PAGINA – BANDO – La piattaforma sarà attiva dalle ore 12:00 del giorno 03/07/2026 fino alle ore 23:59 del giorno 09/07/2026

Università degli studi di Foggia – PAGINA – BANDO – Scadenza presentazione domande: 9 luglio 2026

LUM – Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” – PAGINA – BANDO – La procedura telematica sarà resa disponibile a partire dalle ore 12:00 del 1° luglio 2026 e dovrà avvenire, in relazione all’ordine e grado di scuola per cui si intende concorrere, entro i seguenti termini: per Scuola dell’Infanzia: entro e non oltre le ore 12:00 del 10 luglio 2026, per Scuola Primaria: entro e non oltre le ore 12:00 del 10 luglio 2026, per Scuola Secondaria di Primo Grado: entro e non oltre le ore 12:00 del 13 luglio 2026, per Scuola Secondaria di Secondo Grado: entro e non oltre le ore 12:00 del 13 luglio 2026 – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 2.900

Università degli studi del Salento – PAGINA

SARDEGNA

Università degli studi di Cagliari – BANDO – Iscrizioni fino al giorno 9 luglio 2026 alle ore 12:00

Università degli studi di Sassari – PAGINA – BANDO – Iscrizioni entro le ore 12:00 del 10/07/2026 – quota di partecipazione € 100 – tassa di iscrizione € 3.156

SICILIA

Università degli studi di Catania – PAGINA – BANDO – Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro le ore 14.00 del 09.07.2026 – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.700

Università Enna Kore – PAGINA – BANDO – Domanda di partecipazione alle prove di ammissione entro il termine perentorio delle ore 15:00 del 13 Luglio 2026 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, del 14 luglio alla ore 23:59 per la scuola secondaria II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.700

Università degli studi di Messina – PAGINA

Saint Camillus International University – PAGINA – BANDI – Sedi di Roma, Cefalù e Venezia-Mestre – Iscrizioni entro le ore 14 del 30/06/2026

Università degli studi di Palermo – PAGINA

TOSCANA

Università degli studi di Firenze – PAGINA – BANDO – La domanda di ammissione si presenta dalle ore 14 del 2 luglio 2026 alle ore 14 del 13 luglio 2026 per la Scuola dell’Infanzia, 14 luglio 2026 per la Scuola Primaria, 15 luglio 2026 per la Scuola Secondaria di primo grado, 16 luglio 2026 per la Scuola Secondaria di secondo grado

Università degli studi di Siena – PAGINA – BANDO – Le iscrizioni alle prove selettive di accesso si aprono mercoledì 1° luglio 2026 alle ore 14:00 e si chiudono venerdì 10 luglio 2026 alle ore 14:00.

Università degli studi di Pisa – PAGINA – BANDO – Termine di scadenza: 8 luglio 2026

TRENTINO ALTO ADIGE

Università degli studi di Trento – PAGINA – BANDO – Iscrizioni dalle ore 09.00 di mercoledì 1° luglio 2026 ed entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 8 luglio 2026 – quota di partecipazione € 100 – tassa di iscrizione € 3.000

Libera Università di Bolzano – PAGINA

UMBRIA

Università degli studi di Perugia – BANDO – Iscrizioni entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 9 luglio 2026 – quota di partecipazione € 60 – tassa di iscrizione € 3.000

Link Campus University – PAGINA – BANDO sede di Roma – BANDO sede Città di Castello (PG) – BANDO sede di Novedrate (CO) – Iscrizioni entro le ore 12 dell’1/07/2026 scuola dell’infanzia e scuola primaria. entro le ore 12 del 3/07/2026 scuola secondaria di I e II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.200

VENETO

Università degli studi di Verona – PAGINA

Saint Camillus International University – PAGINA – BANDI – Sedi di Roma, Cefalù e Venezia-Mestre – Iscrizioni entro le ore 14 del 30/06/2026

Università degli studi di Padova – BANDO – iscrizioni entro le ore 13:00 del 10 luglio 2026, quota di partecipazione € 101.