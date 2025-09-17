Tfa X ciclo e percorsi di formazione iniziale, ci si potrà iscrivere contemporaneamente: la nota – PDF

Tfa X ciclo e percorsi di formazione iniziale, ci si potrà iscrivere...

Con una nota alla CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il Ministero dell’Università e Ricerca, Direzione Generale del diritto allo studio, viene confermata la possibilità di iscrizione contemporanea ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e al Tfa X Ciclo. Lo riporta Flc Cgil.

I percorsi di formazione iniziale abilitanti dell’anno accademico 2024/25 sono in fase di conclusione e si trova invece in fase di avvio il X Ciclo del corso di specializzazione nel sostegno.

Il suggerimento

In prospettiva futura, c’è scritto nella nota, si auspica che le tempistiche relative all’organizzazione dei diversi percorsi possano essere oggetto di un allineamento, in modo tale da garantire la conclusione di tutti i percorsi entro

il 30 giugno di ciascun anno accademico, favorendo così una programmazione ordinata e funzionale sia per gli Atenei che per gli aspiranti docenti.

