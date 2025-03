TFA X ciclo e percorsi INDIRE 2025: quali differenze tra i due percorsi

Sembrerebbe ormai quasi certa la notizia che, nella primavera del 2025, partiranno sia i percorsi universitari del X ciclo TFA, sia i corsi di specializzazione organizzati dall’INDIRE per diventare docente di sostegno.

Organizzazione dei corsi TFA

I percorsi finalizzati al conseguimento del TFA sono organizzati esclusivamente dalle università, attraverso un percorso strutturato che prevede l’acquisizione di 60 CFU suddivisi tra attività didattiche, tirocinio diretto e prove finali.

Organizzazione dei corsi INDIRE

La specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità potrà essere conseguita, fino al 31 dicembre 2025, tramite i percorsi di formazione attivati dall’INDIRE.

Secondo quanto emerso, questi percorsi prevederebbero:

40 CFU per i docenti con almeno tre anni di servizio ;

per i docenti con almeno ; 48 CFU per i docenti che hanno conseguito il titolo all’estero.

Le università potranno comunque attivare tali percorsi in autonomia o in convenzione con INDIRE.

Requisiti per iscriversi al TFA

Possono iscriversi ai percorsi universitari di specializzazione sul sostegno:

Per scuola primaria e infanzia , coloro che sono in possesso della laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria o del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 .

, coloro che sono in possesso della o del . Per scuola secondaria di primo e secondo grado, coloro che possiedono l’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso e gli ITP con diploma specifico.

Requisiti per iscriversi ai corsi INDIRE

Possono iscriversi ai percorsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno:

Docenti che abbiano svolto, nelle scuole statali o paritarie, almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti . L’iscrizione potrà avvenire solo per il grado scolastico relativo al servizio prestato .

che abbiano svolto, nelle scuole statali o paritarie, su posto di sostegno, anche non continuativi, nei . L’iscrizione potrà avvenire . Docenti che abbiano conseguito all’estero il titolo di specializzazione e che rinuncino a eventuali contenziosi in atto per il riconoscimento del titolo.

Modalità di accesso ai percorsi universitari

Ai percorsi universitari di 60 CFU non vi è limite alle iscrizioni, ma si accede previo superamento di prove selettive, così articolate:

Prova preselettiva (test preliminare);

Una o più prove scritte o pratiche;

Prova orale.

Competenze da accertare

Le prove hanno l’obiettivo di verificare, oltre alle capacità argomentative e all’uso corretto della lingua, il possesso delle seguenti competenze:

Competenze didattiche diversificate, in base al grado scolastico;

Competenze relative a empatia e intelligenza emotiva;

Competenze legate a creatività e pensiero divergente;

Competenze organizzative e giuridiche, in relazione all’autonomia scolastica.

Modalità di accesso ai percorsi INDIRE

Per i percorsi INDIRE non è prevista alcuna prova preselettiva.

Per accedere sarà sufficiente possedere i requisiti richiesti dal Decreto 71, art. 7 (tre anni di servizio su sostegno o titolo estero).

Qualora il numero di iscrizioni superasse i posti disponibili, saranno ammessi in via prioritaria:

I docenti con un maggior numero di anni di servizio ;

; In caso di parità, il docente anagraficamente più giovane.

Differenze tra i due percorsi

Nel seguente schema vengono evidenziate in modo sintetico le principali differenze tra i due percorsi per diventare docente di sostegno: