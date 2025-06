TFA X ciclo e percorsi INDIRE: Tutte le differenze

Così come annunciato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito nel mese di marzo, i corsi INDIRE e il TFA X ciclo sono stati avviati contemporaneamente, ma con requisiti, tempi, procedure, crediti e costi diversi.

Requisiti percorsi Indire

Triennalisti: I docenti che nei cinque anni precedenti hanno prestato nelle scuole statali o paritarie, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi e possono partecipare per la specializzazione per il medesimo grado d’istruzione al quale si riferisce il servizio prestato;

Specializzati all’estero: I docenti che hanno conseguito la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità all’estero e sono in attesa di riconoscimento da parte del Ministero Italiano a condizione di rinunciare al riconoscimento.

Requisiti X ciclo TFA

Scuola dell’infanzia e primaria: Laurea in scienze della formazione primaria, Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

Scuola secondaria primo e secondo grado: Laurea magistrale, Diploma di II livello AFAM e Diploma per ITP.

Numero dei posti

Per i docenti con tre anni di servizio che partecipano ai percorsi INDIRE sono previsti 5.880 posti così ripartiti:

• 1.350 infanzia;

• 2.250 primaria;

• 1.350 secondaria di primo grado;

• 900 secondaria di secondo grado.

Per gli specializzati all’estero che partecipano ai percorsi INDIRE sono previsti complessivamente 6000 posti da suddividere tra i diversi ordini e gradi di scuola.

Per i candidati al TFA X ciclo sono previsti 35.784 così ripartiti:

• 3.814 infanzia;

• 8.457 primaria;

• 9.556 secondaria di primo grado;

• 13.957 secondaria di secondo grado.

Tempi

Per i candidati Indire triennalisti e specializzati all’estero, la domanda di partecipazione potrà essere presentata dalle ore 17.30 del giorno 25.06.2025 alle ore 17.00 del giorno 8.07.2025, attraverso la procedura telematica https://tfa.indire.it/;

Per i candidati al X ciclo TFA sarà necessario aspettare i bandi delle singole università.

Procedura

Per i candidati Indire triennalisti, il percorso, della durata di 4 mesi, si svolgerà in modalità sincrona, non è prevista alcuna attività di tirocinio. Dette attività s’intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.



Per i candidati specializzati all’estero, il percorso della durata di 4 mesi si svolgerà in modalità sincrona, non è prevista alcuna attività di tirocinio per i docenti che devono conseguire i 36 CFU; mentre per i candidati che devono conseguire i 48 crediti, è prevista l’acquisizione di 12 crediti attraverso le attività di tirocinio.



Per i candidati al X ciclo TFA, i corsi di specializzazione sul sostegno sono a numero chiuso. Per accedere al percorso, articolato in 3 prove, è necessario conseguire un punteggio minimo di 21/30 per ogni prova. La prima prova, della durata di 2 ore, consiste in 60 quesiti con 5 risposte di cui solo una corretta; la seconda prova consistente in una o più prove scritte sulle materie previste per la prima prova, infine una prova orale, sugli argomenti trattati nelle prove precedenti e in una lezione simulata.

Frequenza

Per i candidati Indire triennalisti, la frequenza è flessibile e on line; le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona. E’ consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività.

Per gli specializzati all’estero la frequenza è uguale ai triennalisti escluso chi deve svolgere le attività di laboratorio che sono svolte in modalità sincrona.



TFA X ciclo

La frequenza è obbligatoria in presenza per le attività di laboratorio e il tirocinio, mentre per le attività teoriche è prevista la possibilità di assentarsi fino a un massimo del 20% per ciascun insegnamento.

Esami finali

Per i candidati al percorso Indire, sia Triennalisti sia specializzati all’estero, è previsto un esame finale consistente in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, sull’esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico – didattiche adottate e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione.



Per i docenti iscritti al TFA X ciclo, l’esame finale consiste in un colloquio su:

• Un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;

• Una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;

• Un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. (T.I.C.).

Crediti acquisibili

Per i docenti con tre anni di servizio sul sostegno senza titolo di specializzazione, la normativa prevede il conseguimento di 40 crediti;

Per i docenti che hanno conseguito la specializzazione all’estero e hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, almeno un anno scolastico in Italia su posto sostegno sullo specifico grado d’interesse, il conseguimento di 36 crediti formativi, intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio. Per i docenti che non hanno maturato alcun servizio sul sostegno in Italia il conseguimento di 48 crediti formativi di cui 12 relativi all’attività di tirocinio;

Per i docenti iscritti al TFA X ciclo, è previsto il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, e a seguito dell’esito positivo dell’esame finale.

Costo

Per i candidati triennalisti il costo e pari a 1.316 euro.

Per gli specializzati all’estero sono previsti due percorsi con costi diversi:

• Per chi non ha svolto almeno un anno di servizio in Italia, al fine di conseguire 48 crediti il costo è di 1.516 euro;

• Per chi ha svolto almeno un anno di servizio Italia, il costo è di 916 euro per il conseguimento di 36 crediti.

Per il TFA X CICLO il costo medio si aggira generalmente intorno ai 3.000 euro.

Specializzazione Indire

La specializzazione Indire non è universitaria ed è utilizzabile solo a livello nazionale, mentre la specializzazione conseguita attraverso il TFA X ciclo è una specializzazione universitaria valida a tutti gli effetti.