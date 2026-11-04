Registrati
Diretta video

La Notizia del Giorno | Legge di Bilancio 2027, Valditara e Salvini sorpresi dai tagli alla scuola

guarda
Attualità
04.11.2026

Tinto Brass è morto, da poco aveva scritto a Mattarella: “Isola Farnese isolata, ai bambini è preclusa la scuola”

Redazione
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Una comunità isolata a ogni allerta meteo
Le conseguenze sulla salute e l'appello al Quirinale

Il regista Tinto Brass, 93 anni, è morto. Lo annunciano Sky Tg24 e La Repubblica.

È morto stamattina, 4 novembre, intorno alle 10.30 a Roma. Ne hanno dato notizia all’Ansa la moglie Caterina Varzi e i figli Bonifacio e Beatrice Brass. Per ora la famiglia prevede per i funerali una cerimonia strettamente privata. Era nato a Milano il 26 marzo 1933. 

Qualche mese fa, a giugno, Brass aveva scritto una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per denunciare la situazione del borgo romano di Isola Farnese, dove risiede da oltre mezzo secolo. A causa di due eventi franosi che a gennaio hanno dissestato il costone su cui sorge il Castello Farnese, l’accesso al paese è rimasto precluso per quattro mesi, sottraendo “persino ai bambini la scuola”.

Una comunità isolata a ogni allerta meteo

Come riporta il Corriere, nella lettera, affidata alla moglie Caterina per le condizioni di salute del regista, si denunciava come l’unica via di accesso rimasta percorribile durante la chiusura fosse una scalinata di 141 gradini attraverso la proprietà privata del Castello – impraticabile per anziani, persone con disabilità e donne in attesa. A distanza di mesi, la situazione resta irrisolta: la strada principale, riaperta in via provvisoria, viene richiusa automaticamente a ogni allerta meteo gialla, lasciando di nuovo la scalinata come unica alternativa. “Dietro la reiterazione di tali divieti non scorgo una reale e lungimirante cura della pubblica incolumità, ma il riflesso di una più profonda inerzia”, aveva scritto Brass, che ha denunciato anche la contraddizione di un’amministrazione che considera percorribile una via secondaria priva di collaudo, già teatro di incidenti.

Le conseguenze sulla salute e l’appello al Quirinale

Il regista aveva raccontato come l’interruzione del regime di cure necessario alle sue condizioni abbia portato a una grave setticemia e a due ricoveri ospedalieri ravvicinati, costringendo la moglie a scavalcare le transenne per raggiungerlo in ospedale. “Giunto alla soglia dei novantatré anni, ho da tempo fatto i conti con la morte”, aveva scritto Brass, “ma non saprei restare fedele alla libertà se tacessi ora, vedendola negata alla mia gente”. Il Comitato dei Residenti ha più volte chiesto una revisione dell’ordinanza sindacale e la messa in sicurezza della strada, senza riscontro. Brass si rivolge dunque a Mattarella affinché richiami “le competenti autorità locali, e segnatamente il Comune di Roma, all’adempimento dei propri obblighi”.

Mattarella

Mattarella sul 7 ottobre: vicinanza al popolo di Israele e impegno per la pace

“Futuro Nazionale di Vannacci propone un disegno sovversivo, c’è pure l’educazione militare a scuola: Mattarella lo metta al bando”. L’appello del linguista Arcangeli

Tinto Brass scrive a Mattarella: “Isola Farnese isolata, ai bambini è preclusa la scuola”

Valditara: “sciacallaggio ignobile” per il mio lapsus su Piersanti Mattarella assassinato dalle Br. L’ex magistrato Matone: attaccano un uomo colto che vive per la giustizia

Giornata mondiale dell’educazione, Mattarella: “Forza che ci rende liberi di pensare, agire e vivere”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Rubinetti che perdono e problemi esistenziali

Daniele Orla

Tinto Brass è morto, da poco aveva scritto a Mattarella: “Isola Farnese isolata, ai bambini è preclusa la scuola”

Redazione

Manovra 2027, tagli alla scuola: pubblicato il ddl di bilancio – il TESTO e le TABELLE

Redazione

Quali sono i percorsi di studio considerati validi per la fruizione dei permessi retribuiti delle 150 ore? Risponde l’esperto

Daniele Di Frangia
vai alla ricerca avanzata