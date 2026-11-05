Insegnanti di sostegno precari, in Sicilia superano quelli di ruolo. Oltre 16.800 posti in deroga

In Sicilia ci sono più insegnanti di sostegno precari che di ruolo. È quanto emerge dai dati elaborati dalla Uil Scuola per l’anno scolastico 2026/27. Conteggiati 16.805 posti in deroga, a fronte di 14.143 previsti nell’organico di diritto, con una differenza di 2.662 posti.

Come riporta Messinatoday, la Sicilia è terza in Italia come numero di posti in deroga dietro Campania (18.865) e Lombardia (18.034). Nella regione le cattedre autorizzate in deroga sono quasi il 19% in più rispetto a quelle dell’organico di diritto.

Ancora una volta, i posti in deroga (posti aggiuntivi autorizzati per rispondere alle necessità effettive delle scuole, spesso coperti con incarichi a tempo determinato) vengono utilizzati maggiormente nelle regioni del Sud. In Lombardia i posti stabili sono 19.293 contro i 18.034 in deroga.

Un tema che riguarda la Sicilia, con i 16.800 posti in deroga che sottolineano la distanza tra il fabbisogno reale e la dotazione stabile di personale e che si ripropone ad ogni inizio di anno scolastico.