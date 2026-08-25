Registrati
Attualità
25.08.2026

“Futuro Nazionale di Vannacci propone un disegno sovversivo, c’è pure l’educazione militare a scuola: Mattarella metta al bando il neo-partito”. La richiesta del linguista Arcangeli

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Educazione militare nelle scuole, abrogazione del diritto all’aborto e delle unioni civili, censura televisiva delle tematiche Lgbt sono alcuni degli ultimi obiettivi che il neo partito fondato da Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, vorrebbe centrare in caso di approdo al Governo: più di qualcuno si è indignato non poco. C’è chi è andato oltre. Come Massimo Arcangeli, linguista e fondatore del movimento ‘Tutti per una, l’Italia antifascista per tutti’, che sui social network ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per mettere al bando Futuro nazionale.

Nei prossimi giorni, l’appello sbarcherà sulla piattaforma Change.org per raccogliere le sottoscrizioni dei cittadini che vorranno aderire.

Secondo Arcangeli, “Roberto Vannacci e Futuro Nazionale sono un serio pericolo per la democrazia italiana. La loro intenzione – si legge nel profilo Facebook del linguista – è di ricostituire, nelle nuove forme paventate dalla nostra Costituzione, il partito fascista”.

La richiesta del professor Arcangeli – di messa al bando del partito dell’ex Generale dell’Esercito – sarebbe supportata da diversi giuristi: ‘iniziativa, scrive anche l’Ansa, sarebbe “ispirata a quanto fatto in Germania da un migliaio di esperti di legge, che hanno avanzato una richiesta identica nei confronti di Alternative für Deutschland”.

“Già le prime due parti della BIP del partito di Vannacci – si legge sul profilo di Arcangeli – si erano palesate come incompatibili con uno Stato di diritto liberale e democratico. Ora, nella sua terza parte (contenente, tra le altre cose, l’educazione militare a scuole n.d.r.) conferma il disegno sovversivo di Vannacci”.

appelliMattarellavannacci

Niscemi, scuole chiuse. L’appello di un alunno: “mi manca la classe, mi mancano gli insegnanti”. Interviene la premier Meloni

Basta sparare sulla scuola, non può avere le colpe dei mali della società: arriva il Manifesto in difesa della dignità di prof, ds, Ata

A scuola un’ora di agricoltura a settimana: Assoenologi lo chiede dalla primaria, il consumo di vino sta calando. Siamo sicuri che sia didatticamente corretto?

Giubileo dei detenuti: ammassati, senza diritti, scuola e lavoro. Papa Leone chiede amnistia o condono, appelli di decine di organizzazioni laiche

Lo staff del preside è fatto di 100mila docenti a cui lo Stato in cambio non dà nulla, Cicero (Ancodis) sta con l’Anp

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

“Futuro Nazionale di Vannacci propone un disegno sovversivo, c’è pure l’educazione militare a scuola: Mattarella metta al bando il neo-partito”. La richiesta del linguista Arcangeli

Alessandro Giuliani

Organico di potenziamento, 48.795 posti (oltre 1.400 in meno rispetto a un anno fa). Leggero aumento sul sostegno – PDF

Redazione

Meeting Rimini, Cattarina: “Se fossi preside ai docenti e ai bidelli più anziani direi di organizzare dei momenti con i genitori”

Sara Adorno

Meeting Rimini, Cattarina: “L’insegnante non è solo un dispensatore di nozioni, è uno che c’è anche fuori dall’orario di lavoro”

Sara Adorno
vai alla ricerca avanzata