Tirocini curriculari, audizione ministro Bianchi – RIVEDI LA DIRETTA

Giovedì 23 giugno, alle ore 8, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, le Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera svolgono l’audizione del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nell’ambito dell’esame del testo unificato sull’istituzione e disciplina dei tirocini curricolari.

Il decreto 36, come già scritto in un altro articolo, è in dirittura d’arrivo. Con il voto in Commissione sono terminati sia l’esame del provvedimento sia le possibilità di modifica al testo varato a suo tempo dal Governo. Dunque manca ormai poco.