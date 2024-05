Torna Maker Faire Rome, candidatura delle scuole entro il 3 giugno 2024

La Maker Faire Rome – The European Edition 2024 è giunta alla sua 12esima edizione.

Anche quest’anno, dal 25 al 27 ottobre 2024, la grande fiera europea dedicata all’innovazione, alla creatività e alle abilità manuali si terrà a Roma.

La manifestazione riserverà uno spazio speciale ai progetti innovativi ideati dalle scuole e dagli studenti.

L’evento, promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, affronterà tutti gli aspetti chiave dell’innovazione, come la manifattura digitale, l’Internet of Things, la robotica, l’intelligenza artificiale, l’economia circolare, l’agritech, il digital manufacturing, gli e-sports, i big data, l’aerospazio, il metaverso e la realtà aumentata.

Grazie a call dedicate, saranno selezionati imprese, startup, enti di ricerca, scuole, università e innovatori per partecipare all’evento.

In particolare, la “Call for Schools 2024” promuove l’innovazione tra gli istituti scolastici, diffondendo la cultura digitale e sviluppando l’imprenditorialità individuale e collettiva. I progetti ritenuti più meritevoli saranno premiati.

Le scuole superiori di secondo grado che desiderano presentare la propria candidatura possono partecipare alla Call for Schools entro il 3 giugno 2024 alle 23:59 CEST, promuovendo progetti innovativi e originali nati sui banchi di scuola, compilando il form disponibile al link https://makers.makerfairerome.eu/ita/login?from=%2Fita

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le scuole del Paese e dell’Unione Europea, con studenti dai 14 ai 18 anni.

Gli istituti (non romani) che parteciperanno in presenza riceveranno un rimborso per le spese di viaggio e alloggio, fino a un massimo di 950 euro per istituto.

La partecipazione all’evento sarà riconosciuta come attività valida per i Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

I progetti selezionati saranno promossi su media nazionali e internazionali, offrendo agli istituti scolastici la possibilità di partecipare a MFR2024 con uno spazio espositivo gratuito presso il Gazometro Ostiense.