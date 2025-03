Toro in fuga dal macello aggredisce mamma fuori da scuola, istituto evacuato: attimi di panico, animale abbattuto

Attimi di panico in una scuola alle porte di Lecco. Come riporta Il Corriere della Sera, un toro fuggito da un macello ha aggredito una mamma 43enne che stava andando a prendere il figlio a scuola. L’istituto in questione è stato evacuato.

L’animale a piede libero per più di un’ora

Le sue condizioni sono in corso di accertamento, ma non sarebbe in pericolo di vita. Tutto sarebbe avvenuto ieri, 19 marzo, durante l’orario di uscita degli alunni. L’animale ha scatenato il panico in paese, sfuggendo alla cattura per oltre un’ora. Immediato l’intervento dei Carabinieri e degli agenti della polizia provinciale.

Il bovino è stato poi intercettato e bloccato sulla strada. Per motivi di sicurezza è stato abbattuto dagli agenti della polizia provinciale.