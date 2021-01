Tra problemi di collegamento e imprevisti: Teresa Mannino fa la prof in DAD [VIDEO]

Tra problemi di collegamento e imprevisti: Teresa Mannino fa la prof in...

“Buongiorno ragazzi! Mi sentite? Mi vedete? Posso cominciare?”

“Io professoressa la vedo ma non la sento!”

“Io invece la sento ma non la vedo!”

Chissà quanti prof, in DAD in questi ultimi mesi, si saranno trovati ad affrontare tali difficoltà (vere o anche inventate) nelle connessioni con i propri studenti.

Tanto che, tra un problema e l’altro, tra interruzioni varie di ragazzi che chiedono di andare in bagno, il tempo della lezione finisce in men che non si dica.

Senza contare quanti, con figli in didattica a distanza o altri familiari in smart working, sono costretti a fare lezione nei luoghi più improbabili.

Su queste difficoltà ironizza Teresa Mannino, la comica palermitana, che con due simpatici video su Facebook racconta la dura vita dell’insegnante in DAD e dei suoi studenti, tra problemi di collegamento e imprevisti di vario genere.