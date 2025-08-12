Trasferimenti dirigenti scolastici a.s. 2025/26, pubblicata circolare: decorrenza 1° settembre

Oggi, 12 agosto, è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito la circolare 135636 del 13 giugno scorso concerne le operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 1° settembre 2025.

La materia è disciplinata da specifiche norme legislative e contrattuali, tra cui gli articoli 19 e 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli articoli 11, 13 e 20 del C.C.N.L. – Area V – dell’11/04/2006, gli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. – Area V – del 15/07/2010, e l’articolo 39 del C.C.N.L. dell’Area istruzione e ricerca Triennio 2019-2021 del 07/08/2024.

Scadenze

La domanda di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026, lo ricordiamo, doveva essere presentata online entro il 1° luglio 2025.

Questo termine vale anche per i dirigenti che rientrano da posizioni particolari (comando, aspettativa sindacale, ecc.).

Le Regioni indicate come prima scelta per la mobilità interregionale devono adottare i provvedimenti di accoglimento o diniego entro il 7 luglio 2025.

Gli altri USR di richiesta destinazione dovevano valutare le domande entro il 10 luglio 2025.

Le sopraggiunte disponibilità derivanti da mobilità interregionale in uscita sono destinate prioritariamente ai vincitori del concorso ordinario della medesima regione, e solo in subordine ad ulteriori richieste di mobilità interregionale in ingresso.

Tutte le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali dovevano essere completate entro il 15 luglio 2025.

Come gestire la scuola? Un percorso per dirigenti e docenti referenti

Il percorso operativo, che prende avvio il 27 agosto, è intitolato “Gestire la Scuola: Guida Organizzativa Mese per Mese“, ideato per offrire un supporto costante e mirato, aggiornato alle normative vigenti. Questo percorso è pensato per i dirigenti scolastici, lo staff dirigenziale e i docenti referenti, fornendo loro strumenti concreti, indicazioni pratiche e riferimenti normativi aggiornati per affrontare con efficacia tutti i processi organizzativi e le scadenze. L’utilità del programma risiede nella sua capacità di trasformare la complessità burocratica in un percorso chiaro e gestibile, aiutando i professionisti della scuola a navigare con maggiore sicurezza le sfide di ogni mese.

LA CIRCOLARE