Trasparenza Amministrativa, tra standard tecnici e cultura del dato: guida operativa per Dirigenti scolastici e DSGA

Nelle istituzioni scolastiche, la Trasparenza Amministrativa ha superato la dimensione del mero obbligo di pubblicazione di documenti per trasformarsi in una sfida di gestione digitale complessa. La recente Guida Online del Portale Servizi ANAC, aggiornata al 1° giugno 2026, non si limita a richiamare il d.lgs. 33/2013, ma fornisce le coordinate tecniche per costruire una sezione “Amministrazione Trasparente” (AT) che sia realmente consultabile, sicura e, soprattutto, “parlante” per i sistemi automatici di controllo.

Dal PNA 2025 alle Linee Guida settoriali

Per i vertici delle scuole, il punto di partenza resta l’inquadramento soggettivo: le istituzioni scolastiche operano nel solco delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis, comma 1, del d.lgs. 33/2013. Tuttavia, la vera bussola operativa per l’anno in corso è il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025 – Parte Speciale Trasparenza.

Il PNA 2025 mette sotto la lente le criticità che spesso rendono la sezione Amministrazione Trasparente “un muro di carta digitale”: siti lenti, link interrotti o, peggio, barriere all’accesso. La direttiva è chiara: l’accesso deve essere libero, privo di qualsiasi forma di autenticazione o registrazione, e i contenuti devono essere pienamente indicizzabili dai motori di ricerca, senza filtri tecnici che ne limitino la scoperta.

La qualità del dato

Uno degli aspetti su cui la Guida ANAC insiste con maggior forza è la natura dei file pubblicati. Non basta più “mettere online un documento”, occorre che il dato sia riutilizzabile.

L’Autorità ha tracciato una linea netta: i documenti in formato PDF non devono assolutamente contenere pagine ottenute tramite la scansione di originali cartacei. Questa pratica, ancora diffusa in molte segreterie, rende il dato “cieco” ai sistemi di lettura assistita e ai motori di ricerca. La raccomandazione è virare verso il PDF/UA per la parte documentale, ma soprattutto adottare formati aperti come JSON, XML o CSV per i dati strutturati.

Il JSON, in particolare, viene indicato come il formato d’elezione poiché garantisce la massima interoperabilità e permette validazioni automatiche che riducono drasticamente l’errore umano.

Il “Dizionario dei Dati”

Per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, la precisione nella compilazione dei dataset diventa un elemento di efficienza amministrativa. La Guida definisce una vera e propria grammatica per i “campi elementari”:

Date: rigorosamente nel formato testuale gg/mm/yyyy (es. 31/05/2026).

rigorosamente nel formato testuale gg/mm/yyyy (es. 31/05/2026). Importi: un formato decimale specifico (n.nnn,dd) che non lasci spazio a interpretazioni da parte degli algoritmi di calcolo.

un formato decimale specifico (n.nnn,dd) che non lasci spazio a interpretazioni da parte degli algoritmi di calcolo. Identità dell’Ente: il Codice Fiscale deve essere sempre espresso come una stringa di 11 cifre numeriche.

Nomenclatura, alias e sicurezza

Un dettaglio tecnico che trasforma la gestione quotidiana riguarda la raggiungibilità delle risorse. Ogni file deve essere ospitato su un endpoint HTTPS, garantendo così la sicurezza e l’integrità del dato durante il download.

Per evitare che l’aggiornamento dei dati comporti la rottura dei link in altre sezioni del sito o in portali esterni, l’ANAC suggerisce l’uso di un alias generico. In pratica, mentre il file fisico può chiamarsi 20260612_dataset.json, l’ultima versione deve essere sempre raggiungibile all’indirizzo /ultimiversione/dataset.json. Questo approccio permette ai sistemi di monitoraggio di trovare sempre l’informazione più recente in modo dinamico.

La “mappa dei link” (at_map)

La vera innovazione per il 2026 è la mappa dei link (at_map). Si tratta di un file indice (in JSON o XML) che funge da mappa concettuale dell’intera sezione “Amministrazione Trasparente”. A differenza di una sitemap generica, la at_map associa ogni URL a un identificativo specifico del nodo dell’albero della trasparenza, chiarendo immediatamente quale obbligo di legge quel link intenda assolvere.

Per favorire la scoperta automatica di questa mappa, le scuole dovrebbero inserire nel proprio file robots.txt la direttiva specifica: ATmap: https://www.scuola.edu.it/at_map.xml. In questo modo, l’Autorità e i motori di ricerca possono “mappare” la trasparenza dell’istituto in pochi secondi.

La dichiarazione di non applicabilità

Infine, un suggerimento per evitare rilievi inutili: se un obbligo di pubblicazione (come ad esempio particolari controlli su società partecipate che la scuola non possiede) risulta incompatibile con la struttura dell’amministrazione, la sottosezione non va lasciata vuota. In conformità al PNA 2025, occorre inserire esplicitamente la dicitura: “L’obbligo di pubblicazione non è applicabile all’amministrazione”.

L’obiettivo è facilitare i processi di controllo e verifica. Inserendo questa nota, il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA chiariscono che l’assenza di dati non è dovuta a una mancanza o a un’omissione, ma a un’effettiva non pertinenza del dato rispetto alla natura giuridica della scuola, proteggendo l’istituto da potenziali rilievi in fase di monitoraggio.

La Trasparenza come valore strategico

In conclusione, la corposa produzione tecnica e regolatoria emanata dall’ANAC non può e non deve essere relegata al ruolo di un algido manuale d’istruzioni per addetti ai lavori. Al contrario, è una vera e propria guida pratica: serve a riorganizzare i documenti delle segreterie scolastiche e a rendere più semplici e veloci i controlli interni ed esterni.

Per la sinergia gestionale della Scuola – che vede nel Dirigente Scolastico il garante strategico della legalità e nel Direttore SGA il motore organizzativo dell’efficienza amministrativa – rimanere al passo con le ultime tecnologie non è solo un dovere, ma il modo migliore per essere sempre credibili e all’avanguardia. Far dialogare tra loro i sistemi informatici, garantire dati precisi e rendere i portali web trasparenti e intuitivi significa andare oltre il semplice ‘mettersi al sicuro’ dai controlli, per adottare un metodo di lavoro che mette al centro la responsabilità reale e la qualità del servizio.

In un momento storico in cui la Scuola è al centro di una profonda transizione digitale e gestisce linee di finanziamento complesse e straordinarie, come quelle legate al PNRR, la sezione ‘Amministrazione Trasparente’ supera la logica del puro archivio digitale per diventare il principale indicatore dell’efficienza della scuola. Offrire ai cittadini e agli organi di controllo dati chiari, tempestivi e riutilizzabili non significa solo proteggere la scuola da possibili rilievi, ma consolidarne l’autorevolezza e il patto di fiducia con le famiglie, i partner locali e la comunità educante. La trasparenza non va vista come un vincolo formale all’azione amministrativa, ma come la forma più alta di rispetto istituzionale verso la collettività.