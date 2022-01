Trasporto scolastico: fino al 10 febbraio sarà sufficiente la mascherina. Ordinanza di Speranza [PDF]

Con una ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza vengono stabilite le regole per l’accesso ai mezzi di trasporto da parte degli studenti.

Regole che, per il momento, valgono esclusivamente per il periodo dal 10 gennaio al 10 febbraio e che sono state adottate anche a seguito di specifica richiesta dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Per accedere ai mezzi di trasporto scolastico dedicato non sarà necessario nulla, ad eccezione della mascherina di tipo FFP2.

Ma va fatta una precisazione: questa regola vale esclusivamente per i mezzi usati per il trasporto scolastico dedicato.

In altre parole gli studenti che utilizzeranno mezzi “normali” saranno sottoposti alle regole che valgono per tutti gli altri utenti.

Per evitare difficoltà alle famiglie e agli stessi gestori dei mezzi di trasporto e agli enti locali sarà forse opportuno che il Ministero chiarisca bene anche un altro punto: come dovranno essere considerate le “corse” di autobus ordinari ma destinati, in determinati orari, esclusivamente agli studenti.

Stando alla lettura testuale del decreto sembrerebbe che anche in questi casi debbano valere per gli studenti le stesse regole che riguardano tutti gli altri utenti, dal momento che per trasporto scolastico dedicato si intende il trasporto effettuato con mezzi appositamente omologati, secondo quanto previsto dalle norme del codice della strada.



Sempre nel periodo in questione, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori e della Laguna di Venezia sarà consentito agli studenti muniti almeno di green pass base; in altre parole sarà sufficiente che essi si siano sottoposti a tampone.



E’ probabile che dopo il 10 febbraio le regole cambieranno perché sembra che il Governo non abbia intenzione di concedere una proroga a questa eccezione, adottata anche perché – in questa fase – gli studenti vaccinati sono ancora pochi.