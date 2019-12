Truffa ai danni degli amministrati di NoiPA: alcuni chiarimenti

In merito alla pubblicazione del vostro articolo relativo alla truffa degli amministrati di NOI PA mi preme sottolineare che:

la modifica dei dati attinenti alla domiciliazione bancaria può essere effettuata solo accedendo alla sezione “self service” dell’area riservata

l’accesso alla sezione “self service”, così come indicato nello stesso portale NOI PA, può effettuarsi solo tramite il PIN identificativo che solo l’amministrato può richiedere presso l’Amministrazione di appartenenza

Dunque, i passaggi da effettuarsi per modificare i dati di domiciliazione sono due:

Accesso tramite user e password all’Area riservata Accesso tramite PIN alla sezione self service

In alcuni casi, il PIN di accesso alla sezione “Self Service” non è mai stato richiesto alla Amministrazione di appartenenza.

Tali precisazioni sono dovute poiché in tutti gli articoli che si sono occupati finora del caso, tali passaggi non sono stati affatto considerati e si è fatto riferimento ad azioni di phishing connotate da semplicismo e ordinarietà.

Inoltre, la tempestività richiesta nella segnalazione dell’evento non è stata neanche favorita dalla possibilità di consultare il cedolino, inizialmente presente nella Sezione “Documenti disponibili”, poiché come ogni mese esso è stato reso consultabile (cioè, si è resa attiva la funzione “Apri” del file in PDF) solo da giorno 19. E solo aprendo il file ci si poteva rendere conto che i dati di domiciliazione fossero stati modificati.

Si riporta in molti articoli che l’accesso fraudolento sia avvenuto in data 19 Dicembre; in realtà, nel mio caso, tale accesso, tra l’altro riportato nella mia Area Riservata, è assai antecedente e sono state memorizzate data e ora oltre al nuovo numero fornito. E allora, mi chiedo: come mai il sistema non ha segnalato l’accesso anomalo?

Lamento anche il fatto che nelle Note Legali del sito NOI PA, al paragrafo “Modalità di trattamento e conservazione dei dati”, leggo: “Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679…….”.

Lo stesso articolo al punto f del paragrafo 1, riferendosi ai dati personali, recita che, gli stessi devono essere: “trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)“.

E ciò considerato, dovremmo avere anche difficoltà a recuperare gli emolumenti?

Lettera firmata