Tubercolosi a scuola, trenta casi in un liceo di Trieste. “Antibiotici e accertamenti tra tre mesi”

Sono trenta i casi di tubercolosi registrati in un liceo di Trieste, con altrettanti studenti sottoposti a terapia antibiotica ma, per fortuna, asintomatici e sotto controllo. A darne notizia è l’Ansa, che cita l’edizione online de Il Piccolo di Trieste. “Gli alunni non presentano sintomi e quindi non sono contagiosi”, precisa l’agenzia. “Sono stati tutti sottoposti a profilassi con terapia antibiotica per tre mesi e per loro sono previsti ulteriori accertamenti“.

“I ragazzi positivi sono asintomatici e non sono ammalati, ma hanno un’infezione tubercolare latente”, dice all’Ansa Antonio Poggiana, direttore generale dell’Asp giuliano isontina, per il quale la situazione “è assolutamente sotto controllo e non c’è alcun allarmismo”. Tutto sarebbe cominciato a dicembre, “quando una studentessa aveva accusato sintomi. I test avevano poi riscontrato altri due compagni positivi e con lievi sintomi, ritenuti ‘poco chiari'”.

“A oggi”, spiega Poggiana, “solo la metà degli studenti dell’istituto si è sottoposta alle analisi, un centinaio in tutto. Partirà quindi un‘attività di comunicazione per sensibilizzare i genitori, affinché tutti gli studenti che frequentano il plesso aderiscano al test e al piano di profilassi. Della procedura sono incaricati il Dipartimento di prevenzione e la Struttura complessa di Pneumologia dell’ospedale di Cattinara”.