Turrisi Colonna onlus, una associazione a sostegno degli studenti eccellenti con situazioni di indigenza e/o di disagio sociale

L’Associazione Culturale G. Turrisi Colonna ha sede a Catania e opera a livello nazionale nei campi dell’istruzione e della cultura.

Nasce soprattutto a sostegno di alunni di eccellenti qualità scolastiche che tuttavia, a causa di situazioni di indigenza e/o di disagio sociale sono ostacolati a proseguire gli studi liceali, tecnici, professionali e universitari.

L’Associazione è nata con lo statuto di Onlus il 27 marzo 2014 e segue modelli già consolidati in Europa ma perseguiti per la prima volta in Italia.

Ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell’istruzione e della formazione, si propone di sostenere non solo con aiuti economici ma anche con interventi di carattere sociale e culturale gli studenti che meritano di crescere culturalmente nonostante le carenze sociali e le difficoltà economiche che ne ostacolano la carriera scolastica.

Ogni anno, tramite bando di concorso, vengono conferite borse di studio ad alunni meritevoli delle scuole secondarie di primo e di secondo grado che hanno conseguito valutazioni eccellenti e presentano un reddito basso o molto basso.

La Onlus Turrisi Colonna è stata presentata a Roma presso la sede del Ministero dell’Istruzione il 16 maggio 2017 in occasione della Giornata Nazionale delle Eccellenze.

L’Associazione trova un grande sostegno anche nel 5 per mille.

Se vuoi sostenerla puoi farlo anche in occasione della tua dichiarazione dei redditi devolvendo il tuo 5 mille a Associazione culturale “G. Turrisi Colonna” Onlus (CODICE FISCALE 93196000876).



Per saperne di più sulle attività della Associazione puoi visitare il sito WEB.

