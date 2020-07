Tutti 10 in pagella. A Forenza (PZ) una scuola primaria con quasi 20 “super-alunni”

Non si fermano le segnalazioni di insegnanti e genitori su alunni che hanno concluso l’anno scolastico con una pagella da encomio.

Dalla scuola primaria di Forenza (PZ) ci arriva un lungo elenco di alunni che, nelle diverse classi, hanno concluso con tutti 10.

Classe prima

Abbaoui Azze el Islam

Matteo Altamuta

Michela Colabella

Flavia Convertino

Stella Di Pierro

Nicole Iasi

Pamela Bochicchio

Michela Muscillo

Sara Tondo

Classe seconda

Vito Muscillo

Alessandro Ronzano

Viola Ungaro

Enza Verrastro

Classe terza

Costantino Caggiano

Gianpaolo Di Benedetto

Classe quarta

Michael Aiasi

Classe quinta

Denis Bami

Alessio Bami

La mamma di Michele Fusco (classe terza di secondaria di primo grado di Policoro in provincia di Matera) ci parla del 10 e lode di suo figlio e aggiunge: “È bello gratificare i ragazzi. È importante per consolidare la sicurezza in se stessi e l’autostima, fondamentali per diventare, insieme alla responsabilità, degli ottimi cittadini”.

Anche William de Gioia (Istituto comprensivo di Via Ormea a Roma) ha sostenuto l’esame finale di classe terza presentando una tesina dall’impegnativo titolo “L’uomo e la concezione del tempo” e riportando il 10 con lode.

Carlotta Tettè (IC di Rombiolo, in provincia di Vibo Valentia) ha concluso la scuola secondaria con un bel 10 e lode discutendo in modo coinvolgente un elaborato su ” La Mitologia: tra passato e presente”.

Nel corso dell’anno è risultata vincitrice nel concorso “Conoscere e Sapere” indetto dall’ARCI di Rombiolo con uno scritto sul tema “La città che vorrei”.

Sempre in Calabria, al Liceo scientifico “Fermi” di Cosenza, c’è il caso di Francesco Scofano di classe terza che non solo ha ottenuto brillanti risultati scolastici ma da diversi anni pratica il tennis a livello agonistico, partecipando e vincendo diversi tornei nazionali; attualmente è anche inserito nella squadra di serie C del Tennis Club La Fenice di Cosenza già dall’anno scorso.

Tre anni fa era stato anche campione nazionale under 13 di Squash.

Francesca e Fabiana Nusco (secondaria di primo grado “Cozzolino – D’Avino” di San Gennaro Vesuviano in provincia di Napoli) sono due sorelle accomunate dal grande impegno nello studio; Francesca ha concluso la classe prima con tutti 10, mentre Fabiana ha superato l’esame di terza con 10 e lode.

L’Istituto comprensivo Manzoni-Augruso di Lamezia Terme (CZ) ci segnala due alunne, Miriana Rottura e Camilla Latelli, che hanno conseguito il 10 con lode all’esame di terza dopo essersi distinte anche negli anni precedenti.

“Entrambe – dice una sua docente – sono state un valido punto di riferimento per compagni e professori, pronte e disponibili anche a supportare i compagni di classe durante il difficile momento legato alle attività di didattica a distanza”.

Altri due gemelli si aggiungono a quelli già segnalati in precedenza; si tratta di Christian e Manuel Pau dell’ultimo anno della scuola primaria “Sa Rodia” del 4° Istituto comprensivo di Oristano

“Durante il periodo della didattica a distanza – scrive la loro mamma – hanno continuato con entusiasmo a studiare e seguire le lezioni con le insegnanti e i compagni, con volontà, serenità e con il sorriso”.