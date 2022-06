Tutti i concorsi per diventare docente di ruolo in Italia – IL PUNTO

Tutti i concorsi per diventare docente di ruolo in Italia – IL...

Sono diversi i concorsi in atto per diventare insegnante di ruolo nella scuola italiana. Li abbiamo riassunti in questo articolo, per cercare di venire incontro alle tante richieste di chiarimento che giungono in redazione.

I tanti bandi della primavera 2020

Il 28 aprile 2020 sulla Gazzetta ufficiale n° 34 del 28 aprile 2020 sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Decreto 407: Concorso straordinario, per esami, finalizzato all’accesso ai percorsi abilitanti all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune;

all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune; Decreto 498: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comune di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria ;

; Decreto 499: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado .

. Decreto 510: Concorso straordinario, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

I suddetti concorsi sono stati bloccati causa Covid, per poi iniziare il loro percorso, tranne il decreto 407 (per l’accesso all’abilitazione) della cui procedura non si sa più nulla.

Con l’art. 59 del decreto 73 del 25 maggio 2021, la procedura semplificata, dettata dal decreto 44 del 1° aprile del 2021 riguardante la pubblica amministrazione, è stata recepita anche per i concorsi per il personale docente della scuola di ogni ordine e grado.

Il decreto 73/2021 ha previsto l’abolizione della prova preselettiva e l’introduzione di una sola prova scritta su computer based costituita da una serie di quiz con quattro risposte di cui solo una corretta.

Il concorso Stem

Lo stesso decreto, in deroga alla normativa vigente ha previsto un concorso per le discipline STEM , A020 Fisica; A026 Matematica, A027 Matematica e fisica, A041 Scienze e tecnologie informatiche, A028 matematica e scienze scuole secondarie di primo grado.

Per il suddetto concorso le prove si sono svolte in tempi brevi e con modalità semplificate. Per tali concorsi sono state previste solo due prove.

una scritta consistente in 50 quesiti a risposta multipla di cui 40 sulle discipline specifiche, 5 sull’informatica e 5 sulla lingua inglese; la verifica è durata 100 minuti e la valutazione è stata effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è stata valutata al massimo 100 punti e superata da chi ha conseguito il punteggio minimo di 70 punti. Infine, hanno svolto una prova orale, con un punteggio minimo di 70 e massimo 100 punti.

La selezione per infanzia e primaria

Il 18 novembre con nota n° 2215 sono state emanate le disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria».

Per il suddetto concorso sono state previste:

La prova scritta, computer based, per i posti comuni e di sostegno consiste nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla, così ripartiti:

a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;

b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla inerenti la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla inerenti le competenze digitali nell’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento

Gli ultimi concorsi banditi

Alla fine del 2021 viene bandito il concorso ordinario scuola secondaria, previsto dal decreto 499: le prove si protraggono fino al mese di maggio del 2022 sempre con le due verifiche, come per la scuola infanzia e primaria (con esito negativo per oltre il 90% di partecipanti, poiché bocciati al termine dei quesiti a risposta multipla).

A maggio del 2022 viene inoltre bandito un secondo concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui siamo in attesa di conoscere le date di inizio dell’unica prova prevista.

Riassumendo