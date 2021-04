Un aiuto ai lavoratori fragili

Il gruppo “Lavoratori fragili uniti per sopravvivere” è nato con lo scopo di condividere più informazioni possibili, in questo periodo di pandemia, tra lavoratori cosiddetti fragili (persone con grave disabilità, immunodepressione, patologie oncologiche, in terapia salvavita, con trapianto d’organo, etc. etc.), impossibilitati ad eseguire lavoro agile per mansione.

Dopo un lunghissimo anno di attesa, paure, decurtazioni importanti di stipendio e licenziamenti, finalmente il legislatore ha esplicitato chiaramente la non computabilità nel comporto del periodo di assenza (precauzionale) dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero, fruito dai lavoratori fragili dipendenti sia del pubblico impiego che del settore privato e lo ha fatto attraverso il Decreto Sostegni.

Si è così conclusa positivamente una situazione insostenibile per noi in cui si erano venuti a trovare i lavoratori fragili, dovuta al fatto che non tutti i contratti lavorativi (CCNL) del settore pubblico e privato escludono il “ricovero” dal computo nel periodo di comporto. Ne era, pertanto, conseguito che in base a tali CCNL tutto il periodo di assenza-“ricovero” fruito dal Marzo scorso e sino al 28 Febbraio 2021, secondo le previsioni della recente legge di Bilancio, era andato ad incidere negativamente sul comporto, con ripercussioni economiche per il lavoratore, che si è visto decurtato lo stipendio ed esposto al concreto rischio di essere licenziato, una volta superato il limite del comporto.

Ringraziamo ancora una volta il nuovo Governo che si è impegnato per il raggiungimento di questo grande traguardo, invitandolo a voler aiutare anche i lavoratori inidonei alla mansione (inidoneità legata al rischio Covid), dichiarati tali dal medico competente, a seguito della sorveglianza sanitaria eccezionale, e che ad oggi si ritrovano a casa in malattia “forzata” o malattia d’ufficio, tutta computata nel periodo di comporto… Anche loro hanno bisogno del Vostro aiuto, in quanto non sono mai stati lontanamente presi in considerazione dal Governo precedente.

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno” (Madre Teresa di Calcutta)

gruppo “Lavoratori fragili uniti per sopravvivere“

