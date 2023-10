Un convegno filosofico in cui “non si vince nulla” i cui relatori sono studenti: verso la seconda edizione di Philo-Forum

Dopo il grande interesse suscitato dalla prima edizione dello scorso anno, torna al Liceo Scientifico Cavour di Roma il Philo-Forum: giornata dedicata al dialogo filosofico nelle scuole, promossa e coordinata dal prof. Carlo Scognamiglio e supervisionata dalla dirigente scolastica Claudia Sabatano. Oggi è stato pubblicato il Regolamento per la partecipazione (per informazioni si può inviare una mail a [email protected]).

IL REGOLAMENTO

Il tema della seconda edizione

Si tratta dell’unico evento convegnistico su temi filosofici in cui i relatori saranno gli studenti iscritti agli ultimi tre anni di qualsiasi indirizzo liceale. Quest’anno il Comitato Scientifico propone, come tema di lavoro, la questione della “scelta”: un tema che definisce una molteplicità di fughe riflessive, e consentirà ai partecipanti di approfondirlo da un punto di vista etico, politico, ontologico, esistenziale.

Dove si terrà l’evento

Sono molti gli approcci possibili alla questione della “scelta”, in coerenza con la pluridimensionalità della riflessione filosofica. La manifestazione si svolgerà nella storica Aula Magna del Liceo Scientifico Cavour il 17 febbraio del 2024, ma gli studenti appassionati di filosofia sono già al lavoro per elaborare i propri abstract.

In un’epoca storica che esorta gli studenti a concorrere e competere in modo a tratti compulsivo, entro un immaginario mediatico costellato di “giudici” e processi ad eliminazione, il Philo-Forum vuole suggerire un’altra possibilità di crescita e confronto culturale, una strada antica come la filosofia e la pedagogia, ma oggi poco percorsa: la strada del dialogo. Non si vince nulla, e dunque si vince tutto.