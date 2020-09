Ho chiesto come dirigente scolastico al Dipartimento di prevenzione ASL Napoli 1 come comportarsi in caso di contagio Covid a scuola: mi hanno risposto che non hanno avuto ancora informazioni in merito.

Cara ministra Azzolina, dica che non ci sono soldi per assumere un medico e un infermiere in ogni scuola(ma si potrebbero prendere dal Mes), ma non dica che le Asl e il dipartimento prevenzione si mettono in raccordo con la scuola.

Magari nei piccoli centri le ASL funzionano meglio, ma nelle grandi città, almeno a Napoli, è come se l’ASL non esistesse. Siamo lasciati soli con il cerino in mano e l’Asl e il dipartimento prevenzione svolgeranno solo un lavoro burocratico.

Ma come si fa a dare a noi dirigenti scolastici, docenti, referenti Covid , competenze sanitarie che non abbiamo?

DOVREMMO FARE UNA PROTESTA GENERALIZZATA non per i banchi,non per le mascherine,ma per questa questione che è la più importante di tutte.



Eugenio Tipaldi