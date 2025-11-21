Un Professore, Gassmann: “Andavo a scuola col terrore dei voti e della rabbia dei prof. Tale sistema dovrebbe scomparire”

Ieri, 20 novembre, ha esordito su Rai1 la serie tv Un Professore. Il protagonista, nei panni di un docente di filosofia Dante Balestra, è Alessandro Gassmann, che ha rilasciato un’intervista a MoviePlayer.it.

Ci sarebbe bisogno di più professori come Dante? In molti sui social lo dicono. Per l’attore “fortunatamente esistono già. Mio figlio, ad esempio, ha avuto proprio un professore di filosofia così, che purtroppo è morto prematuramente ma gli ha cambiato la vita, anche scolastica”.

“Ci sono grandi docenti e il sistema scolastico dovrebbe premiarli”

“Non dico che mi sono ispirato a lui perché l’ho conosciuto poco, ma è la dimostrazione reale di quanti Balestra ci siano in giro. Sono grandi docenti e il sistema scolastico dovrebbe premiarli ed aiutarli a sviluppare questo tipo di insegnamento. Stare vicino ai ragazzi, avere interesse nel capire chi sono e dove vogliono andare. Quindi una scuola più elastica, che capisca che ognuno di noi è diverso. Dante è aiutato dalla sua materia: il filosofo cerca di cogliere tutte le diversità e le sfumature, cerca di capire tutti gli errori. Non per condonarli, ma per non ripeterli”, ha raccontato.

“Non ho avuto un insegnante come Dante, è per questo che sono stato un pessimo studente. Mi sarebbe piaciuto ma non ho avuto questa fortuna. Io faccio parte di quella generazione cresciuta con un sistema molto coercitivo, che faceva paura. Io andavo a scuola col terrore dei voti e della rabbia dei docenti. Penso che tale sistema dovrebbe scomparire definitivamente, ma mi sembra che siamo sulla buona strada in questo senso”, ha ribadito, parlando della sua esperienza a scuola.

“Ero aggressivo”

Questi concetti sono stati spesso ripetuti dall’attore figlio d’arte. Ecco cosa ha raccontato mesi fa: “Ero aggressivo: non andavo a scuola, non aiutavo i più deboli, ero un figlio poco rassicurante. Per questo mio padre è stato severo, mi ha fatto fare il servizio militare, poi mi ha preso a teatro come attrezzista sotto il palco del Macbeth. Mi ha salvato la vita. Frequentandolo, in quei due anni, stando nella botola, zitto, ho capito quanto quella scatola fosse affascinante. Ma in scena si divertivano più di me; così sono voluto uscire dalla buca”.

L’attore romano tempo fa ha citato l’educazione “militare” ricevuta dal papà Vittorio: “Un esempio? Leggere tre libri a settimana e farne il riassunto era duro per un ragazzo. E io ero un pessimo studente, non avevo capito il senso della scuola. Ma papà mi ha insegnato a fare sempre, nella vita, la scelta che comporta più fatica. Infatti, sono uno stakanovista”.