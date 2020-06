Un viaggio virtuale con la didattica a distanza

Sono Valeria Ingrao, docente di arte presso un Istituto Comprensivo di Calatafimi-Segesta in Provincia di Trapani.

Nell’ambito della DAD ho organizzato assieme ad alcuni colleghi un viaggio virtuale a Bruxelles per le classi terze, oltre a muoversi per musei e per la città ho contattato alcune guide di eccezione che ci hanno guidato sui luoghi, in particolare un Funzionario del Parlamento Europeo che ci ha portato fisicamente in parlamento, una dottoressa che lavora presso la Commissione Europea, una ragazza coetanea dei nostri alunni che ci ha raccontato della scuola europea, e tanto altro.