Una banda musicale composta da 140 studenti collabora con Telethon e si esibisce alla Camera: l’idea di un docente

La Scuola Sec. 1° grado “M. Sacchi” di Mantova è promotrice di un progetto didattico di notevole valore sociale e didattico. Nel corso dell’anno scolastico 2022/23 il prof. Mario Mazza, docente di Musica dell’istituto, ha incoraggiato la formazione di un gruppo musicale che coinvolgesse tutte le classi della scuola nell’intento di diffondere non solo la cultura musicale ma anche i principi di socializzazione, solidarietà e rispetto di cui le nostre giovani generazioni hanno estrema necessità.

I benefici di un progetto del genere

Ne è scaturito un progetto che ha superato le più rosee aspettative di partecipazione arrivando a contare ben 140 studenti, tra loro anche allievi con vari gradi di disabilità. Una formazione musicale di tali dimensioni è stata organizzata in forma di Marching Band (banda musicale marciante) utilizzando il Fife come strumento musicale principale. Tale strumento, sconosciuto nella quasi totalità delle scuole italiane ma molto diffuso nel Nord Europa e America, è una versione ridotta del flauto traverso e stimola particolarmente la ricerca del suono e l’autocontrollo. La preparazione musicale degli allievi è basata su lezioni di classe, sedute di coordinamento motorio e videotutorial predisposti dallo stesso docente: è richiesto un minimo di esercizio domestico ma soprattutto voglia di mettersi alla prova e collaborazione. L’aspetto puramente musicale di questo progetto è secondario: i ragazzi imparano a far gruppo, comprendono l’importanza del dialogo tra simili e con il docente, vivono in prima persona l’evoluzione del progetto e sono stimolati a migliorarlo, essendo un gruppo così numeroso imparano a rispettare le regole di convivenza e tutti si sentono ispirati e coinvolti in un’idea positiva. Da un terreno così fertile nascono ulteriori iniziative che fanno di questi adolescenti un vero modello di condotta.

La banda musicale sbarca a Montecitorio

Osservando i loghi che alcune società sportive di livello internazionale riportano sulle magliette, i ragazzi notano che tra questi non sono presenti solo sponsor commerciali ma anche organizzazioni a scopo benefico operanti nella ricerca scientifica o nel sostegno al prossimo. Da parte loro è nata quindi l’idea di associare la Marching Band ad un ente tradizionalmente vicino alle giovani generazioni e, con la collaborazione della Dirigente Scolastica, è stata contattata la Fondazione Telethon, impegnata da anni nella ricerca scientifica per debellare malattie genetiche rare. La Fondazione è stata ben lieta di associare il proprio operato con i ragazzi della Sacchi’s Marching Band ed ha iniziato una collaborazione, in termini di immagine, che continua tuttora in modo proficuo: nel corso di ogni esibizione, i ragazzi vestono magliette riportanti, come logo principale, la Fondazione Telethon, oltre ad altri enti quali la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e il Lions club che sostengono, in varie forme, l’operato dei ragazzi.

L’On. Elena Bonetti, ex Ministro della Famiglia e delle Pari opportunità è venuta a conoscenza della lodevole iniziativa e, con il coinvolgimento trasversale di tutti i parlamentari mantovani, ha promosso un’esibizione della banda presso Palazzo Montecitorio, alla Camera dei deputati. Il 1° ottobre 2023, nell’ambito dell’evento “Montecitorio a porte aperte” la Sacchi’s Marching Band si è esibita in Parlamento a Roma a coronamento di un percorso scolastico, musicale e di educazione civica di fondamentale aiuto per i ragazzi e le loro famiglie.