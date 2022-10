Un’app per prenotare le colazioni in classe, risparmiando tempo e carta. A idearla uno studente toscano

Un’app per prenotare le colazioni in classe, risparmiando tempo e carta. A...

Un’app per prenotare le colazioni, evitando distrazioni durante le lezioni e spreco di carta per le liste. L’idea è venuta a Gabriele Morelli, uno studente della V C indirizzo Scienze Applicate del liceo Benedetto Varchi di Montevarchi (Arezzo). Un progetto di circa sei mesi, frutto della passione del ragazzo già messosi in mostra nell’ambito di un progetto STEM.

Grazie alla collaborazione dei gestori del bar dell’istituto, è stata poi elaborata la parte grafica con un’interfaccia semplice e intuitiva. La sperimentazione, partita a settembre, prima ha riguardato la classe di Gabriele, poi è passata a tutte le altre classi. Così in poco tempo l’app “Justbreak” era a disposizione di tutti gli studenti dell’istituto.

Così, prenotare panini e bibite per gli studenti è diventato semplicissimo e l’app è stata proposta anche ad altre scuole del Valdarno che stanno valutando le caratteristiche. L’ideatore ha ricevuto anche i complimenti della dirigente dell’istituto Chiara Casucci.