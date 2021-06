Università, come migliorare la user experience degli studenti. La trasformazione dell’apprendimento attraverso l’IT

Trasformare l’apprendimento degli studenti universitari e accelerare la rivoluzione digitale oggi è possibile con Dell Technologies. Ne è convinto C&C S.p.A., partner Gold di Dell Technologies, rivenditore del marchio statunitense nel mondo delle Università e della scuola.



Grazie all’installazione di desktop virtuali, infatti, gli studenti e i docenti delle Università possono contare su un migliore accesso alle applicazioni e ai dati, grazie ai thin client, che consentono di fornire e modificare rapidamente gli ambienti di lavoro, o i pool di macchine virtuali, per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti universitari, aiutandoli a massimizzare i loro risultati di apprendimento.



Non solo, le soluzioni Dell Technologies rappresentano anche un’opportunità per gli enti che in questo modo dimezzano i costi e riducono il consumo di potenza del 30 per cento all’interno della struttura in cui sono collocati. Grazie a una soluzione Dell Cloud Client Computing, semplice da gestire e in grado di connettersi in maniera rapida e sicura alla propria infrastruttura di desktop virtuali, è possibile ridurre i tempi di installazione dei terminali, ridurre le chiamate d’assistenza, migliorare la user experience grazie a modelli all in one dotati di webcam integrata e che implementano il protocollo Blast.

Un esempio virtuoso arriva dall’Università degli Studi di Torino, che in questi ultimi anni ha rivoluzionato i tradizionali metodi di insegnamento assicurando agli studenti l’accesso flessibile alle applicazioni e ai dati attraverso le proprie postazioni di lavoro. L’organizzazione si è impegnata, tuttavia, a mantenere la gestione dei desktop il più possibile snella, a fronte di un’infrastruttura di circa 1.550 terminali.



La virtualizzazione dei server e dei desktop è una parte fondamentale della strategia IT dell’università che in questo modo contribuisce a ridurre in maniera significativa i costi delle risorse desktop sfruttando i thin client Dell Wyse 5040 e 5010.



Il risultato? Riduzione dei tempi di installazione dei terminali, riduzione delle chiamate d’assistenza e miglioramento della user experience per un business vincente.



