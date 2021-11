Universo disabilità: gli alunni disabili sono poco meno di 300mila, un docente su 4 è impegnato su posto di sostegno

Il tema della disabilità è ormai una questione decisiva, non fosse altro che per i numeri.

Negli ultimi anni gli alunni con disabilità sono aumentati a dismisura, ormai si sfiorano le 300mila unità e i docenti di sostegno rappresentano esattamente un quarto del totale complessivo degli insegnanti in servizio.

E in queste ore Uil Scuola fornisce anche alcuni dati che evidenziano quanto il problema sia rilevante, come riportato anche in altro nostro articolo.

Le cronache parlano poi di situazioni paradossali, come quella documentata dalla nostra redazione: 10 alunni con disabilità in una classe di 14, classe nella quale operano stabilmente 5 docenti di sostegno.

In questo anno scolastico ci sono anche altre complicazioni, a partire dalle conseguenze della sentenza con cui il TAR Lazio ha annullato il decreto 182 dei Ministeri dell’Istruzione e dell’Economia che aveva istituito un nuovo modello di PEI.



Di tutto questo e altro ancora di parla nel nostro VIDEO odierno.