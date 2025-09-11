Un’ora, fuori dall’orario scolastico, per ascoltare i ragazzi: “Stare bene a scuola è importante”, l’idea del prof Marenco

“Quanto è importante per te stare bene a scuola?”: così si apre un video, pubblicato ieri, dal professore e influencer Sandro Marenco, da sempre attento ai temi della salute mentale e del benessere a scuola e fuori. “A voi ragazzi dico parlate, a noi genitori e insegnanti mi permetto di dire ascoltate senza giudizio, a tutti dico chiedere aiuto è da fighi”, ha scritto.

Il progetto

Ecco il suo discorso: “Per me stare bene a scuola è importantissimo: se si sta bene, ci si diverte, sia noi docenti che gli studenti, le cose sono più facili. L’anno scorso mi sono inventato un progetto, con una mia collega. Si chiama ‘Un caffè col prof'”.

“Un’ora del nostro tempo, fuori dall’orario scolastico, dedicata ad ascoltare i ragazzi, ascoltare i motivi per cui non stanno bene a scuola. Ci raccontano storie che sono pazzesche, profonde. Noi non siamo psicologi, ma ricordate sempre che parlarne salva vite. Parliamone”, ha concluso.