Usb Scuola: lunedì 22 settembre sciopero generale per Gaza

Attraverso un comunicato apparso sul portale di Usb Scuola, viene annunciato, per un verso il ritiro dello sciopero di un’ora del 17 settembre “per Gaza” e indetto un altro, ma per l’intera giornata di lunedì 22 settembre, sempre “per Gaza”.

In particolare, sul sito Usb Scuola si legge: “Chi è a fianco della Palestina, chi non sopporta più di vivere in un mondo barbaro e violento, chi vuole dare un segnale importante di pace, chi vuole potere guardare in faccia i propri studenti e dire di avere fatto qualcosa, sarà in sciopero e nelle piazze lunedì 22 settembre.

“USB non si fermerà dopo. Seguiranno altre mobilitazioni, o se la Flottilla venisse attaccata prima saremo pronti a muoverci subito, ma lunedì 22 saremo in tutte le città d’Italia per dire anche nel mondo della scuola che non ci arruoliamo, che il mondo della scuola vuole la fine dell’occupazione israeliana di Gaza e della Cisgiordania, che la solidarietà e l’umanità devono prevalere sul mostro della guerra mondiale che incombe di nuovo sulle nostre teste”.

Secondo l’Usb Scuola, è il momento, per tutti i lavoratori della scuola, “di muoverci insieme e di fare sentire la nostra voce!”