Uso della voce negli insegnanti: perché è un aspetto importante? Il webinar della Tecnica della Scuola

La voce è uno strumento fondamentale per i docenti, influenzando la qualità dell’insegnamento, l’efficacia della gestione della classe e il benessere personale del docente. Investire nella formazione e nella cura della voce è essenziale per chiunque lavori nell’insegnamento. VAI AL CORSO

La nostra voce, con tutte le sue sfumature di tono, velocità, volume, timbro, è un potente strumento emotivo che può suscitare un’ampia gamma di emozioni e richiamare innumerevoli ricordi.

Chiunque abbia il compito di educare, formare o curare, sa quanto siano importanti la voce e la parola come principali veicoli delle informazioni, dei sentimenti, delle rassicurazioni, delle esortazioni e dei contenuti da trasmettere. Per questo motivo, l’ascolto della voce, sia la propria che quella dei bambini, diventa un atto fondamentale per insegnanti, educatori, genitori e operatori sociali, ancor prima della comprensione delle parole.

Docenti e voce, perché è un aspetto importante?

Ecco alcune delle principali aree in cui la voce è importante per i docenti:

Chiarezza della comunicazione: Articolazione: Una buona articolazione permette agli studenti di comprendere chiaramente le parole e i concetti spiegati.

Una buona articolazione permette agli studenti di comprendere chiaramente le parole e i concetti spiegati. Volume: Un volume adeguato è necessario per assicurare che tutti gli studenti, anche quelli seduti nelle ultime file, possano ascoltare l’insegnante.

Un volume adeguato è necessario per assicurare che tutti gli studenti, anche quelli seduti nelle ultime file, possano ascoltare l’insegnante. Velocità: Parlare a una velocità appropriata aiuta gli studenti a seguire e assimilare le informazioni. Coinvolgimento e motivazione: Tono e Intonazione: Variare il tono e l’intonazione mantiene l’attenzione degli studenti e rende le lezioni più interessanti.

Variare il tono e l’intonazione mantiene l’attenzione degli studenti e rende le lezioni più interessanti. Entusiasmo: Esprimere entusiasmo attraverso la voce può motivare gli studenti e rendere le lezioni più coinvolgenti. Gestione della classe: Autorevolezza: Una voce sicura e ferma può aiutare a mantenere la disciplina e l’ordine in classe.

Una voce sicura e ferma può aiutare a mantenere la disciplina e l’ordine in classe. Calma: In situazioni di stress, una voce calma e rassicurante può aiutare a tranquillizzare gli studenti.

Punti tematici

Comunicazione verbale e non verbale

Volume e suoi messaggi

Tono e sue potenzialità

Ritmo e suoi effetti d’efficacia

Voce esterna e voce interna: le emozioni

Modellare l’uso della voce con i bambini

Il corso

Su questi argomenti il Corso L’importanza della voce nell’insegnamento, in programma dal 3 luglio, a cura di Daniela Pavan.

