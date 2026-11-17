Le campanelle si fermeranno il 23 dicembre in gran parte del Paese, per tornare a suonare dopo l’Epifania. Il calendario scolastico 2026/2027 prevede però qualche differenza tra le regioni, con inizio e fine delle vacanze spostati di un giorno in alcuni territori.

Il calendario più diffuso

La maggioranza delle regioni sceglie la formula dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. Vale per Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Umbria. In questi casi le lezioni riprenderanno giovedì 7 gennaio. Il 23 dicembre è un mercoledì, quindi la pausa copre due settimane piene.

Chi parte più tardi e chi torna più tardi

Ci sono poi le regioni che iniziano il 24 dicembre: Emilia-Romagna, Veneto, Valle d’Aosta e la provincia di Bolzano, tutte con rientro previsto dopo il 6 gennaio. Chiudono le vacanze più avanti, invece, Sicilia, Toscana e Trento, dove la pausa si estende fino al 7 gennaio, con ritorno in classe venerdì 8. La Toscana combina entrambe le scelte, partendo il 24 dicembre e finendo il 7 gennaio. In Sicilia e a Trento si parte il 23 dicembre. Per la Basilicata il calendario consultato indica solo inizio e fine dell’anno scolastico, senza le date natalizie.

Dopo il Natale, i ponti e gli avvisi delle scuole

Alle date regionali si aggiungono i ponti già deliberati. Il lunedì 7 dicembre, alla vigilia dell’Immacolata, le lezioni sono sospese in molte regioni tra cui Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, oltre a Trento. A Bolzano la pausa va dal 5 all’8 dicembre. Il prossimo grande ponte sarà a Carnevale, con date diverse da territorio a territorio.

Resta infine valido il consiglio di controllare gli avvisi del proprio istituto, che in autonomia può disporre ulteriori sospensioni.

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