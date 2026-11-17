Erano i primi anni Settanta e frequentavo il liceo classico “Massimo d’Azeglio” di Torino. Erano anni molto diversi dai nostri, e non penso soltanto per un dato soggettivo, in quanto allora ero poco più che una ragazzina. Dei miei anni di liceo non ho un ricordo puntuale e preciso: ma, come insegnante, non li ho mai usati per farli rifulgere agli occhi dei miei studenti.

Nell’insieme non studiavamo di più; di certo, in genere, leggevamo molto, ma non avevamo quelle potenti armi di distrazione che sono smartphone e computer. A nessuno sarebbe venuto in mente di affermare che legge chi non ha nulla di meglio da fare, come una volta mi disse un mio studente, credo all’inizio del Duemila: non lo disse per provocare, ma perché era quello che lui pensava. I tempi favorivano quel pensiero e, nello stesso periodo, un ministro della Repubblica aveva sostenuto che con la cultura non si mangia e che quindi altre erano le attività da privilegiare.

La lettura, nei lontani anni Settanta, tanto più se i testi che si sceglievano erano impegnativi, veniva ritenuta un’attività degna di rispetto anche tra adolescenti.

In ogni caso, non ho mai costruito un mito personale sugli anni del liceo. Eravamo molto impegnati a discutere, a preparaci alla prossima manifestazione, a fare cortei interni – e godevamo di una invidiabile libertà quotidiana, a scuola. Stavamo in classe se avevamo interesse a seguire la lezione, altrimenti corridoi, aule vuote e ogni spazio disponibile erano nostri e li usavamo perlopiù per discutere a piccoli gruppi, in ordinato disordine.

I presidi, anche se amichevoli, mandavano lettere a casa quando le assenze cominciavano ad essere un po’ troppo frequenti, ma non ci sentivamo il fiato sul collo di insegnanti e genitori. Andavamo a comprare un panino al bar che stava di fronte alla scuola e nessuno si è mai fatto male, e nessun adulto ha invocato sanzioni particolari per un comportamento che era tollerato e che, come massimo effetto negativo, poteva ritardare di qualche minuto il rientro in classe (ammesso che la lezione interessasse) dopo l’intervallo.

In questo contesto, in cui noi ragazzi respiravamo l’aria vivificante della libertà (faceva eccezione il ginnasio, regno di certe professoresse molto severe, che con larga mano distribuivano impossibili “compitini” di greco e di latino un giorno sì e l’altro pure e che riuscivano a terrorizzare gli allievi più pavidi) ricordo che un giorno attendevamo con ansia l’assemblea d’Istituto.

Avrebbe preso parte un personaggio famoso, Gian Carlo Pajetta, uno dei più importanti e conosciuti esponenti del PCI. Non che il PCI fosse popolare tra gli studenti che si interessavano di politica; un mio compagno di classe ricordo che era iscritto alla Federazione giovanile comunista, ma, tra quelli orientati a sinistra, i più erano militanti o simpatizzanti dei gruppi della sinistra extraparlamentare. Altri, invece, erano lontani dalla politica, come certe mie compagne preoccupate in primo luogo del loro abbigliamento (non erano poche); altri ancora, nella mia classe, facevano gruppo a sé poiché gravitavano attorno alla stessa parrocchia. Ma insomma, si conviveva senza troppi conflitti, ognuno seguiva la propria inclinazione e frequentava quelli che giudicava più prossimi.

Arriviamo all’assemblea con Gian Carlo Pajetta: gli studenti si radunano in palestra e attendono l’arrivo di Pajetta, che era stato studente del “d’Azeglio” durante il fascismo. In seconda liceo – era il 1927 – viene accusato di aver diffuso materiale di propaganda comunista fra gli studenti. Il preside accompagna la propria comunicazione al prefetto “con l’animo profondamente addolorato per il contegno di questo studente che divulgando tra i nostri giovani i velenosi opuscoli della propaganda dei senza patria mirava a turbare la bella armonia di cuori che regna nelle nostre scuole quando si tratta dell’avvenire e della grandezza della patria.”

In prima battuta il Consiglio dei docenti non prende posizione circa il provvedimento disciplinare che colpirà lo studente. Poco tempo dopo, quando il Ministro stabilisce che spetta al Consiglio irrogare la sanzione, Pajetta verrà espulso da tutte le scuole del Regno ad ampia maggioranza. Danno da pensare le parole riportate nel verbale della seduta del Consiglio del 14 marzo 1927, che decide quale sanzione infliggere. Riporto testualmente; “…il Ministro valuta i risultati delle indagini condotte dal Preside Steiner e dall’Ispettore Arnaldo Monti e li riconosce concludenti; in secondo luogo addita quale potrebbe essere la pena adeguata alla mancanza, e cioè la espulsione da tutti gli istituti del Regno; dalla quale indicazione emerge la gravità della mancanza stessa. Ne consegue che il Consiglio può deliberare tranquillamente e liberamente sulla punizione da infliggersi all’alunno Paietta. Il prof. Fulcheri è del parere che la votazione debba avvenire a scrutinio segreto. Il Preside non accede alla proposta Fulcheri. Il prof. Luzzi domanda che si sottopongano al Consiglio le risultanze delle indagini e della inchiesta, giacché egli fu assente dalla seduta precedente e non ha alcun elemento di giudizio. Il Preside risponde che non ha documenti da produrre e che i professori, che si trovano nella condizione del prof. Luzzi, potranno, se credono, astenersi dalla votazione”.

Su 35 votanti, 25, tranquillamente e liberamente si esprimono per l’espulsione, nove si astengono (tra questi, Augusto Monti) e uno solo esprime un voto contrario, il professor Predella. Un unico voto contrario a sostegno di uno studente vivace e intelligente! “A emblema della dirittura morale di questo matematico (n.d.r. Il professor Predella) si può citare il fatto che, in una famigerata seduta straordinaria del consiglio dei professori del D’Azeglio, Predella fu l’unico a votare contro «l’espulsione da tutti gl’Istituti del Regno» di Giancarlo Paietta, accusato di propaganda comunista tra gli alunni del liceo”.

Non sto andando troppo “fuori tema”: è bene ricordare la differenza che esiste tra un regime che nega la libertà di pensiero ed una democrazia, per quanto imperfetta, che la tutela. Ma la democrazia è fragile: ogni accenno di autoritarismo lesivo della libertà di pensiero andrebbe stigmatizzato. Chiedere il ritiro di un manuale di Storia, perché “rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti”, come ha recentemente affermato Valditara a proposito di un manuale edito dalla autorevole casa editrice Laterza o sospendere un docente per tre mesi poiché, in un dibattito politico, critica pesantemente l’operato del ministro sono gesti meno pesanti ma non troppo lontani, nella genesi, dalla “punizione” che toccò al giovane Pajetta.

Il “ragazzo rosso”, cominciò così la sua odissea, con l’espulsione da tutte le scuole del Regno, per poi passare al carcere minorile e al carcere vero e proprio, sino alla caduta del Fascismo.

Ma torniamo al “d’Azeglio”, all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso. Pajetta arriva, accolto, com’era giusto, con deferenza. L’assemblea si tiene in palestra, un locale piuttosto squallido, come si può vedere dalle foto del tempo, nonostante il “d’Azeglio” sia un liceo, per così dire, blasonato. Si diffonde subito una notizia: nell’istituto ci sarebbe una bomba. Ricordo la reazione pacata e razionale di Pajetta, che pure era uomo di carattere sanguigno. Disse, più o meno così: “Si sarà sparsa la voce che oggi avrei partecipato alla vostra assemblea e qualcuno, con questo mezzuccio, sta cercando di impedire il nostro incontro. Non ho timore, sono certo che si tratta di uno scherzo di cattivo gusto – e comunque non voglio trattenere nessuno di voi”. L’intervento di Pajetta ebbe inizio e nessun studente si alzò per andare via.

Racconto questo episodio sia per far notare che l’allarme-bomba è cosa vecchia nella scuola italiana sia per sottolineare la reazione di buon senso che, di fronte al fatto estremamente improbabile che ci sia un ordigno nei locali di una scuola, porta a decidere di non dar conto all’allarme. Se poi l’ordigno, invece che da una anonima telefonata, fosse stato annunciato da una mail pervenuta a seimila e trecento scuole del Regno (pardon, della Repubblica) firmata da un sedicente Mikhail Andropov, “leader del Vilayat di Misoginistan” so che cosa avrebbe fatto Pajetta: si sarebbe messo a ridere.

Un’ultima annotazione: grazie ai potenti mezzi informatici a disposizione dei cittadini, me compresa, sono riuscita a trovare un paio di fotografie dell’evento. Ho riconosciuto parecchi miei compagni di classe e di classi parallele. Le foto sono datate 1975, ma non è corretta, poiché le persone da me riconosciute sono uscite dal liceo nell’anno scolastico 1973-1974. Io non ricordo con precisione se si fosse nel 1972 o nel 1973-74. Perciò mi sono limitata a dire che ci si trovava nei primi anni Settanta. La foto si trova qui: https://archivi.polodel900.it/scheda/oai:polo900.it:133181_gian-carlo-pajetta-parla-agli-studenti-del-liceo-d-azeglio-torino-1975. Segnalerò l’errore all’archivio in cui è depositata la fotografia.