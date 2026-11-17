Il Governo ha invitato i firmatari di tre emendamenti al decreto legge 170/2026 a ritirarli, per evitare una bocciatura formale in VII Commissione. Le proposte riguardavano le assunzioni degli insegnanti di religione cattolica e la FGU/Snadir parla di una scelta che rinvia il superamento del precariato.

Gli emendamenti accantonati

Le modifiche erano a firma dei senatori Bucalo, Pogliese e Russo (7.81) e della senatrice Sbrollini (7.82), e recepivano le richieste del sindacato. Prevedevano di superare la quota del 70% della legge 186/2003 con un aumento graduale: 80% dal 1° settembre 2027, 90% dal 2028 e 95% dal 2029. Estendevano inoltre le assunzioni fino a 6.022 negli anni scolastici 2027/2028 e 2028/2029. Un terzo emendamento, a firma del senatore Paganella (7.83), riguardava solo il 2027/2028. Tutti erano stati accantonati nel corso dell’esame parlamentare.

“Precariato rinviato sine die”

Il ritiro, spiegano dal sindacato, evita la decadenza definitiva della proposta e lascia aperta la possibilità di ripresentarla in un prossimo provvedimento utile. Per il segretario nazionale Orazio Ruscica, però, la mancata approvazione, pur con la disponibilità di maggioranza e minoranza, “palesa la volontà di rinviare sine die” il superamento del precariato. La quota del 70% è infatti già satura con le 6.022 assunzioni del 2025 e le 2.628 del 2026: dal 2027 si potrà assumere solo nei limiti del turnover, stimato in 450-500 posti l’anno. Servirebbero quindi circa dieci anni per esaurire le graduatorie delle due procedure.

Sciopero e piazza a Roma

La risposta sarà lo sciopero del 20 novembre, con presidio in piazza Santi Apostoli a Roma, per chiedere “stabilità, riconoscimento professionale e un futuro certo”. Ruscica annuncia che la FGU/Snadir continuerà a sollecitare Governo e Parlamento affinché, già nel primo provvedimento utile, l’autorizzazione alle assunzioni sia accompagnata dall’innalzamento al 95% dei posti di ruolo.