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Attualità
04.09.2026

Vaccinazioni nelle scuole, Flc Cgil Sicilia favorevole: disponibili a organizzare con assessorato e Asp le giornate all’interno degli istituti

Daniele Di Frangia
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Vaccinazioni direttamente nelle scuole, la Flc Cgil Sicilia è favorevole alla proposta della task force regionale ed è pronta a collaborare con le Asp per incrementare la copertura vaccinale dei minori.

“L’emergenza difterite che si è verificata a Palermo ha dimostrato quanto sia fragile il sistema della prevenzione quando ci si affida solo alla corsa ai centri vaccinali. Le vaccinazioni a scuola, con il supporto del personale sanitario delle Asp, rappresentano una strategia efficace: semplificano la vita alle famiglie, garantiscono una maggiore adesione e proteggono l’intera comunità scolastica”. Lo dichiarano Adriano Rizza, segretario generale della Flc Cgil Sicilia, e Franco Pignataro, coordinatore regionale dei dirigenti scolastici aderenti all’Organizzazione.

Secondo il sindacato, l’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di studio. “Da anni denunciamo le criticità dell’edilizia scolastica siciliana, dalle aule-forno agli spazi inadeguati. Le vaccinazioni a scuola rappresentano un tassello fondamentale per garantire condizioni di sicurezza per tutti, studenti e personale, e per restituire serenità alle famiglie”, aggiungono Rizza e Pignataro.

I dirigenti scolastici della Flc Cgil Sicilia esprimono la loro disponibilità a collaborare attivamente con l’assessorato alla Salute e con le Asp per organizzare le giornate di vaccinazione all’interno degli istituti.

“Come dirigenti siamo in prima linea ogni giorno per garantire il diritto allo studio e la sicurezza dei nostri studenti. Siamo pronti a mettere a disposizione gli spazi e a collaborare con il personale sanitario per facilitare l’adesione delle famiglie”, dichiara Pignataro.

La Flc Cgil Sicilia chiede che il protocollo d’intesa in fase di definizione tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale e Ordine dei medici preveda risorse adeguate e un coordinamento chiaro tra istituzioni scolastiche e Asp.

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