Vaccini anti-Covid, Figliuolo: “a breve arriveremo all’80% della popolazione”

Il commissionario per l’emergenza straordinaria Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, durante una visita a Saluzzo, ha fatto il punto della situazione per quanto riguardano le vaccinazioni della popolazione italiana.

In una sua dichiarazione, il generale ha affermato: “A breve arriveremo all’80%. Abbiamo superato le 42 mln e 650mila seconde dosi, e questo vuol dire, come ha detto Brusaferro, che abbiamo una curva dei contagi in discesa, un calo drastico delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive e dei decessi e questo mi rincuora”.

Figliuolo ha anche ricordato che quando è stato nominato c’erano 4,5 mln di somministrazioni ora siamo, invece, a oltre 85 mln di somministrazioni.