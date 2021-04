Vaccini, Greta Thunberg dona 100mila euro. “Basta squilibri tra Paesi”

Dopo la crisi climatica, l’attivista Greta Thunberg ha deciso di dare il suo contributo nel contrasto alla pandemia. Lo ha fatto donando, attraverso la ‘fondazione Greta Thunberg’ 100 mila euro in favore del programma Covax dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Donazione possibile grazie ai premi ricevuti dalla fondazione per l’impegno all’azione sul cambiamento climatico. “La comunità internazionale, i governi e gli sviluppatori dei vaccini devono fare di più affinchè non ci sia disuguaglianza nel mondo nei vaccini – ha affermato Thunberg – abbiamo i mezzi per rimediare a questo grande squilibrio che esiste oggi nella lotta al Covid-19”.

Secondo l’OMS infatti nei paesi ricchi 1 persona su 4 ha ricevuto il vaccino, mentre in quelli a basso reddito il dato è di 1 persona su 500.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook