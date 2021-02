Vaccini insegnanti sopra i 55 anni

Buongiorno, sono una docente di età superiore ai 55 anni (57!), dunque secondo il piano nazionale dei vaccini non avrò alcun accesso alla vaccinazione prioritaria per una categoria a rischio come la nostra.

Quindi, per chiarirsi, dovrei aspettare la mia fascia di età come chiunque, senza tenere conto della professione che esercito. Non ho letto nulla al riguardo, questa criticità sta passando inosservata da tutti.

Vorrei che come giornale interessato alla realtà della scuola vi faceste promotori di una urgente richiesta di revisione del piano delle vaccinazioni.

Buon lavoro

Monica Migliaretti