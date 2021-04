Vaccini, Lombardia arriva a 65mila somministrazioni al giorno. A breve toccherà agli over 50

La Lombardia procede spedita con le vaccinazioni, raggiungendo e superando quota 65mila somministrazioni in un giorno ed è ora in anticipo rispetto al ‘piano Bertolaso’ presentato a inizio aprile.

La Regione è riuscita infatti ad anticipare di 20 giorni gli over 65 e di due settimane i 70-74enni. Un ritmo alzato vertiginosamente, passando dalle 49mila somministrazioni al giorno di giovedì scorso alle 65mila appunto di ieri, 20 aprile. L’obiettivo è quello di salire a 100mila al giorno entro la prossima settimana e 144mila entro il 9 maggio.

A breve apriranno le prenotazioni (sul portale di Poste) per i rimanenti over 60, mentre dal 30 aprile potranno prenotarsi gli over 50, che si potranno vaccinare dal 19 maggio. Dal 14 maggio infine spazio alle prenotazioni degli under 49 che si vaccineranno dall’8 giugno.

La Regione del governatore Fontana sta pensando di ampliare gli orari di apertura dei centri ed entro la settimana saranno attivi tutti i 76 centri individuati dalla regione. Sfruttare al massimo le potenzialità, in attesa delle riaperture previste per lunedì 26 aprile.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook