Vaccino ai bimbi di 5-11 anni, l’Aifa non ha dubbi: efficace al 91% e reazioni avverse di lieve entità

Vaccino ai bimbi di 5-11 anni, l’Aifa non ha dubbi: efficace al...

Medici e scienziati continuano a dare indicazioni più che ottimistiche sulle garanzie che offre il vaccino anti-Covid anche ai più piccoli. “Sicuro ed efficace”, l’ha definito il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini.

La sperimentazione è rassicurante

“Abbiamo esaminato attentamente tutta la documentazione consegnata dall’agenzia europea Ema. Non ci sono elementi di incertezza”, ha detto il DG al ‘Corriere della Sera’, ha giudicato l’imminente vaccinazione Pfizer dei bambini italiani dai 5 agli 11 anni.

“Nella popolazione di 5-11 anni – ha continuato Magrini – la vaccinazione ha mostrato un’efficacia nella riduzione delle infezioni sintomatiche da Sars CoV-2 nel 91% rispetto al placebo“.

Nessun evento avverso grave

Per quanto riguarda le reazioni avverse, il direttore generale ha detto che “nei 3.100 bimbi che hanno ricevuto il vaccino non sono stati osservati, almeno nel follow up a breve termine ora disponibile, eventi avversi gravi correlati al vaccino, né episodi di miocardite o pericardite, infiammazioni al cuore”.

La lista dei casi avversi, ha continuato Magrini, è “rassicurante: sono di lieve entità e passano rapidamente“. Anche se rimane “fondamentale l’attività di farmacovigilanza”.

Le Regioni sono quasi pronte

Nel frattempo, le Regioni si stanno preparando all’inizio delle somministrazioni nella fascia di età che va dai 5 agli 11 anni.

I primi territori dove si sta muovendo in modo dettagliato la macchina organizzativa sono l’Emilia Romagna, la Lombardia, la Toscana e la Puglia: nella Regione guidata da Michele Emiliano, i vaccini si faranno direttamente a scuola alla presenza dei genitori degli alunni.

Le prime prenotazioni de vaccina per la fascia d’età più bassa si potranno attuare il 13 dicembre; tre giorni dopo le prime vaccinazioni.