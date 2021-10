Vaccino anti-Covid e influenzale: sì dal Ministero per la co-somministrazione

Il ministro della Salute Roberto Speranza in una nota ha riferito che c’è il via libera alla somministrazione concomitante del vaccino anti-covid e influenzale, dopo la consultazione con l’Aifa.

Il ministro ha dichiarato: “In considerazione dell’avvicinarsi della campagna di vaccinazione anti-influenzale, è possibile che alcune categorie di soggetti per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente siano allo stesso tempo eleggibili per la vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19 (es. gruppi target della dose addizionale o booster, persone over 60 non ancora vaccinate, etc…)”.

Inoltre, Speranza ha anche aggiunto che “anche quest’anno la vaccinazione antinfluenzale sarà molto importante per proteggere al meglio soprattutto le persone più fragili”.