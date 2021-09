Vaccino docenti, in 90mila senza. L’obbligo di Green pass su di loro non funziona

Ormai, in fatto di docenti contrari al vaccino anti Covid possiamo parlare di “irriducibili”. L’incremento di coloro che si sono sottoposti al vaccino in questa ultima settimana, infatti, è davvero irrisorio. Praticamente, i contrari al vaccino non si muovono di molto dalla propria posizione. Per loro neanche la disposizione dell’obbligo di Green pass è servita come spinta, semmai ha inasprito gli atteggiamenti.

I numeri

Secondo l’ultimo report del Governo, aggiornato al 24 settembre, rispetto alla settimana scorsa, il personale che ha ricevuto la prima dose o la dose unica arriva al 93,88%, mentre per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale si passa dall’89,94% al 90,51%.

In lievissimo calo dunque la percentuale di non vaccinati: al 17 settembre era al 5,89%, al 24 settembre siamo al 5,86%.

In totale, dunque, in attesa della prima dose o di dose unica sono 90.392 lavoratori della scuola.