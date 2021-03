Vaccino scuola, l’elenco aggiornato regione per regione

Abruzzo: 9.634 vaccini somministrati

vaccini somministrati Basilicata: 1.208 vaccini somministrati

vaccini somministrati Bolzano: 8.806 vaccini somministrati

vaccini somministrati Calabria: 187 vaccini somministrati

vaccini somministrati Campania: 64.478 vaccini somministrati

vaccini somministrati Emilia-Romagna: 29.149 vaccini somministrati

vaccini somministrati Friuli-Venezia Giulia: 9.274 vaccini somministrati

vaccini somministrati Lazio: 40.177 vaccini somministrati

vaccini somministrati Liguria: 156 vaccini somministrati

vaccini somministrati Lombardia: 2.651 vaccini somministrati

vaccini somministrati Marche: 3.656 vaccini somministrati

vaccini somministrati Molise: 578 vaccini somministrati

vaccini somministrati Piemonte: 31.853 vaccini somministrati

vaccini somministrati Puglia: 52.668 vaccini somministrati

vaccini somministrati Sardegna: 225 vaccini somministrati

vaccini somministrati Sicilia: 31.724 vaccini somministrati

vaccini somministrati Toscana: 43.223 vaccini somministrati

vaccini somministrati Trento: 1.699 vaccini somministrati

vaccini somministrati Umbria: 10.897 vaccini somministrati

vaccini somministrati Valle D’Aosta: 537 vaccini somministrati

vaccini somministrati Veneto: 25.654 vaccini somministrati

Questo l’elenco aggiornato che fa il punto della campagna vaccinale del personale scolastico al 7 marzo 2021, ore 12, secondo il portale del Ministero della Salute. In totale ammonta a 368.434 la quota di insegnanti, Ata, Dsga e dirigenti scolastici che si sono visti somministrare almeno la prima dose di vaccino AstraZeneca.

Una campagna vaccinale che mostra già segni incoraggianti: il vaccino AstraZeneca, infatti, pare abbia una efficacia maggiore (attorno all’80%), rispetto al 60% scarso sinora indicato, ed è utile anche per gli over 55. Inoltre, in caso di contagio da Covid, permette in altissima percentuale di scongiurare il ricovero e la terapia intensiva. Sono gli esiti confortanti che stanno provenendo in questi giorni dai medici che hanno assistito i lavoratori della scuola (nel Lazio, Piemonte, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Toscana e altre Regioni) in queste prime settimane di somministrazione del vaccino anti-Covid.

