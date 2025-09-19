Valditara a Torino: “Fondamentale che i manager insegnino a scuola”. Contestato dagli studenti, fa il pollice alzato

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in visita in un istituto di Torino, è stato contestato da alcune studenti, come riporta La Presse. “Scuola aziendalizzata”, hanno urlato. Lui, dal canto suo, ha risposto sorridendo con il pollice alzato.

Scuola e azienda, è ossimoro?

Come riporta La Repubblica, il ministro ieri ha presentato il suo libro, sempre a Torino. “Fondamentale che imprenditori e manager possano insegnare nelle scuole. Nel 2027 il 47% dei posti di lavoro non potranno essere coperti perché la scuola non è in grado di dare tutte le competenze”.

E ha aggiunto: “A chi ritiene che la scuola sia a servizio dell’impresa dico che queste persone, sindacati, partiti, hanno la testa rivolta verso il passato, non sanno collegarsi con i bisogni nostri giovani e sistema produttivo. Qualcuno è rimasto all’idea di decrescita felice mentre noi siamo alla crescita”.

Scena muta alla maturità, il pensiero di Valditara

Poi, sugli studenti che hanno fatto scena muta alla maturità: “Erano 7-8 eh, su cinquecentomila ma i giornali hanno titolato ‘i giovani rifiutano la maturità’. Mi sarebbe piaciuto di più se avessero messo i giovani entrati a settembre in ospedale, a cui è stata diagnosticata una malattia molto grave ma che non hanno voluto perdere un giorno perché credevano nel senso del dovere e hanno preso 100. Quei ragazzi vanno in prima pagina“.

“Ho cambiato le sanzioni, prima picchiavi il compagno e stavi a casa a giocare ai videogame. Ora fai più scuola”. E ancora: “Abbiamo riempito le scuole di laboratori”. E sui cellulari: “Hanno creato una nuova dipendenza, torniamo a giocare con la palla, non chiudiamoci in questa sfera virtuale”. Il finale è sulle nuove linee guida varate dell’educazione civica: “Ho detto di insegnare ai bambini tra le altre cose l’importanza della patria”.