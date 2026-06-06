Valditara al Cairo per il TechSkills Forum: “Restituiamo centralità al Mediterraneo”

Si è conclusa al Cairo la prima edizione del TechSkills Forum, il Forum dell’Istruzione e della Formazione Tecnica e Professionale dei Paesi del Mediterraneo, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa. Oltre 2.000 tra studenti e docenti, più di 100 istituzioni educative e altrettante imprese in rappresentanza di 16 Paesi: i numeri raccontano un’iniziativa di portata inedita per la cooperazione formativa nell’area mediterranea.

Inaugurato dal ministro Giuseppe Valditara e dall’omologo egiziano Mohamed Abdel Latif, il Forum ha messo al centro temi strategici per occupazione e competitività: intelligenza artificiale, tecnologie emergenti, competenze digitali, manifattura intelligente, automazione, turismo e agroalimentare. Al termine dei lavori, tutti i Paesi partecipanti hanno adottato la Dichiarazione di Intenti sulla collaborazione internazionale nell’istruzione e formazione tecnica e professionale del Mediterraneo, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di sviluppo e stabilità per l’intera regione. A margine dell’evento, Valditara ha incontrato i ministri dell’Istruzione di Egitto, Algeria, Libano, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Croazia, oltre ai vice ministri di Albania, Romania e Spagna. Il Forum segna un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra Italia ed Egitto, avviato con il Memorandum d’Intesa del 2024 e consolidato da un nuovo accordo firmato durante l’evento. “Attorno al Mediterraneo sono nate alcune delle più grandi civiltà della storia”, ha dichiarato Valditara. “Oggi lavoriamo insieme per restituire centralità a quest’area, investendo sulle competenze di milioni di giovani”.