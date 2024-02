Valditara al Garibaldi di Roma, istituzione del primo polo didattico agrario in Italia: 1 corso di Laurea, 4 corsi ITS, 1 percorso quadriennale per il diploma

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto all’inaugurazione del primo polo didattico in campo agrario in Italia, una scuola secondaria di secondo grado indirizzo tecnico agrario con attivazione del percorso quadriennale, 4 corsi ITS (Agri-Manager, Brand Ambassador, Green Garden Manager e il corso carni – fondazione ITS AGRO) e ora anche l’apertura del primo semestre del percorso di laurea afferente al dipartimento DAFNE dell’ateneo della Tuscia.

“Gratitudine è la parola giusta per questa serie di iniziative che rappresentano la scuola futura, inclusiva, che vuole dialogare col mondo del lavoro e della formazione superiore. Complimenti Istituto Garibaldi, sono con voi!”. Sono queste le parole del Ministro.

Valditara ha anche inaugurato la nuova cantina domotica dell’Istituto Garibaldi. I nuovi strumenti permetteranno un supporto alla gestione automatizzata e in remoto del processo di vinificazione grazie alla tecnologia 4.0 (Barricaia e locale di stoccaggio a temperatura e umidità controllate, impianto di refrigerazione per il controllo del processo di vinificazione, generatore di azoto per inertizzare i serbatoi, autoclave per la produzione di vini spumanti).

Il Ministro, inoltre, ha presenziato alla firma dell’accordo quadro tra l’Università Tuscia e Istituto Garibaldi per l’apertura del primo anno di corso del percorso di Laurea del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali. Presentata inoltre la prima classe del percorso quadriennale dell’indirizzo tecnico-agrario: il Garibaldi è infatti stato selezionato insieme ad altre le 192 scuole per la creazione del primo percorso “4+2”, con il raggiungimento del diploma in 4 anni e la specializzazione tecnica con i corsi biennali ITS.