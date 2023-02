Valditara: “Chi non capisce l’importanza del lavoro non ama i giovani. Questa è la scuola della quarta Rivoluzione Industriale”

Valditara: “Chi non capisce l’importanza del lavoro non ama i giovani. Questa...

Oggi, 14 febbraio, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si trova a Torino, dove è prevista la sua visita in diversi istituti come Piazza dei Mestieri, l’Istituto tecnico superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della

Comunicazione e la Scuola media Montalcini, come riporta RaiNews.

L’entusiasmo di Valditara

Ecco, riportate da Il Corriere della Sera, le parole del capo del dicastero di Viale Trastevere: “La vera sfida della scuola è di dare una prospettiva ai ragazzi, di aiutarli a farcela nella vita: è la bellezza di questo percorso, serve a ridare un senso alla vita a tanti ragazzi che avevano perso fiducia nella loro esistenza”.

“State vincendo una grandissima sfida. Sono molto orgoglioso che in Italia ci siano tanti ragazzi come voi”, ha detto Valditara agli studenti presenti.

“Chi non capisce l’importanza del lavoro nella formazione non ama i giovani. C’è gente che non ha il senso della realtà. Vi rendete conto che state vincendo una grandissima sfida, quella di costruire un percorso professionale che vi darà tante soddisfazioni e tante opportunità professionali? Si tratta di una sfida che vi deve inorgoglire, io sono molto orgoglioso che in Italia ci siano tante scuole come questa e ragazzi come voi”, ha continuato, sempre rivolgendosi ai ragazzi, come riporta La Repubblica.

Il ruolo della scuola se la famiglia è carente

“Investiamo sempre di più in percorsi di questo tipo, che sono pilastri della società e servono a dare un senso alla vita di tanti ragazzi che prima avevano perso la fiducia nella loro esistenza. È molto bella questa idea che la scuola svolge finalmente quella funzione addirittura sostitutiva di una famiglia che talvolta è carente. È il luogo di una formazione anche della persona. È bellissimo l’entusiasmo di questi ragazzi: quello che ho constatato stringendo la mano a tutti loro. Qui si fa anche cultura non soltanto lavoro. È un mix molto importante e significativo. È questa la vera sfida della scuola: dare a questi ragazzi una prospettiva, una formazione, di aiutarli a farcela nella vita, di valorizzare i loro tanti e diversi talenti. È questa la bellezza di questo percorso”, ha aggiunto Valditara, così come riporta Agenzia Nova.

“Pochi sanno che uno degli obiettivi del percorso formativo insieme alla didattica è anche la ricerca. Sempre più dobbiamo immaginare un modello di scuola innovativo e moderno, siamo condizionati dalla scuola del passato. Questa è la scuola della quarta rivoluzione industriale”, ha concluso.

La ‘Piazza dei Mestieri’ di Torino è un’eccellenza nella formazione dei ragazzi dai 14 ai 18 anni, che qui stanno costruendo un percorso professionale di valore. Chi non capisce l’importanza del lavoro nella formazione non ama i giovani. pic.twitter.com/dop9HUgbQv — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) February 14, 2023

Scuola e lavoro

Il capo del dicastero di Viale Trastevere ha già più volte discusso a proposito dell’allineamento della formazione alle richieste del mondo del lavoro: “Il vero tema dello sviluppo è questo, anche per consentire ai ragazzi di trovare un lavoro che possa realizzarli. Ci sono moltissimi posti non coperti per mancanza di qualifiche. Agire sull’orientamento, informare famiglie e studenti sull’offerta del mondo del lavoro. Poi bisogna agire sul fronte delle qualifiche, consentendo alle scuole di dotarsi di professionisti tratti anche dal mondo delle aziende”, ha detto lo scorso 25 gennaio al primo appuntamento del ciclo di “Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa”, la piattaforma di dialogo promossa da PwC Italia e gruppo Gedi.

“Dobbiamo anche tirar fuori i talenti, personalizzare l’apprendimento proprio per evitare una dispersione, per evitare che dei talenti possano sprecarsi. Nella piattaforma che sto preparando servirà proprio a questo”, ha detto.